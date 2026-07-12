Preliminarni podaci ukazuju da je vozač minibusa usljed premora izgubio kontrolu nad vozilom, saopštila je Uprava policije.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Preliminarni podaci ukazuju da su premor i pospanost vozača najvjerovatniji uzrok teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u mjestu Lipci, na magistralnom putu Lipci – Grahovo, saopštila je Uprava policije.

Nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je minibus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom uz desnu stranu kolovoza, nakon čega se vozilo prevrnulo.

U nezgodi je povrijeđeno 17 putnika, koji su transportovani u Specijalnu bolnicu „Vaso Ćuković“ u Risnu radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Od 17 povrijeđenih, jedna punoljetna žena je u međuvremenu podlegla zadobijenim povredama.

Minibusom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu u okviru istrage.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj kojim je rukovodio državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

Policija i tužilaštvo preduzimaju dalje aktivnosti radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

Kako navode iz Uprave policije, uzrok nezgode i dalje se ispituje, ali preliminarni podaci ukazuju da su premor i pospanost vozača vjerovatni razlozi zbog kojih je došlo do gubitka kontrole nad vozilom.