Policija je uhapsila četvrtu osobu za koju se sumnja da je pružala logističku podršku dvojici osumnjičenih za teško ubistvo izvršeno 22. juna u Beogradu

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Iz Uprave policije saopšteno je da je riječ o državljaninu Ruske Federacije N.K. (25), koji je, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, lišen slobode zbog sumnje da je pomagao osumnjičenima u skrivanju i izbjegavanju krivičnog gonjenja.

Prema navodima policije, dosadašnja istraga pokazala je da su dvojica osumnjičenih za teško ubistvo iz Srbije ilegalno prebačena u Crnu Goru uz pomoć tri osobe iz Rožaja, koje su ranije uhapšene zbog sumnje da su počinile krivično djelo kriminalno udruživanje.

„N.K. tereti se da je obezbjeđivao logističku podršku i stvarao uslove za skrivanje osumnjičenih D.Ž. i N.K. Zbog toga se sumnjiči za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave, kao i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom na dvije lokacije koje je koristio osumnjičeni policija je pronašla falsifikovana dokumenta i marihuanu, koji će biti predmet daljih vještačenja i dokaznog postupka”, saopšteno je iz policije.

Iz Uprave policije ističu da nastavljaju intenzivne aktivnosti usmjerene na identifikaciju i procesuiranje svih osoba koje su na bilo koji način pružale pomoć osumnjičenima, kao i na njihovo lociranje i hapšenje.