Marko Nikolić odveo je sina Mihajla na Banjičko groblje, gdje ga je, prema presudi i navodima iz istrage, zadavio, a potom njegovo tijelo donio ispred Centra za socijalni rad u Rakovici.

Izvor: privatna arhiva

Medicinska sestra Maja Đorđević (39) i njen četvorogodišnji sin Mihajlo brutalno su ubijeni 12. jula 2017. godine ispred Centra za socijalni rad u Rakovici. Za zločin je bio okrivljen Majin bivši partner i otac dječaka, Marko Nikolić (43), koji je nekoliko mjeseci kasnije izvršio samoubistvo u pritvoru.

Prema rezultatima istrage, Nikolić je najprije usmrtio sina, a potom njegovo tijelo dovezao ispred Centra za socijalni rad, gdje je trebalo da ga preda bivšoj supruzi. Nakon toga je nožem napao Maju, koja je, uprkos pokušaju da pobjegne, podlegla zadobijenim povredama.

U pokušaju da savladaju napadača povrijeđena su i tri radnika Centra za socijalni rad, dok su ga na kraju zaustavili pripadnici komunalne policije.

Majina sestra Branislava Katanić godinama apeluje da se žrtve ne zaborave i poziva sve koji trpe partnersko nasilje da ga prijave.

„Bol ne prolazi i vrijeme ne može da izliječi ranu. Apelujem na sve koji trpe nasilje od partnera da to odmah prijave kako se ovakva tragedija više nikome ne bi dogodila“, kazala je ranije.

Marko Nikolić je krajem decembra 2017. godine izvršio samoubistvo u Centralnom zatvoru u Beogradu, presjekavši sebi grkljan komadom razbijenog ogledala.

Prema navodima medija iz tog perioda, Marko Nikolić je u Centralnom zatvoru u Beogradu navodno bio cimer sa Zoran Marjanović.