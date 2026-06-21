U dvorištu kuće kod Gračanice, muškarac je ubio suprugu i pokušao samoubistvo.
U mjestu Miričina kod Gračanice dogodio se još jedan slučaj femicida.
Sve se odigralo oko 19.30 časova, a kako se navodi, mještanin S.K. (66) u zaseoku Miričina Polje, u dvorištu porodične kuće, iz lovačke puške ubio je suprugu.
Nakon toga pokušao je da izvrši samoubistvo pucajući sebi u glavu, ali je preživio.
On je u teškom stanju prebačen u Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Mjesto ubistva i pokušaja samoubistva obezbjeđuju službenici Policijske uprave Gračanica.