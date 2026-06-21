U dvorištu kuće kod Gračanice, muškarac je ubio suprugu i pokušao samoubistvo.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

U mjestu Miričina kod Gračanice dogodio se još jedan slučaj femicida.

Sve se odigralo oko 19.30 časova, a kako se navodi, mještanin S.K. (66) u zaseoku Miričina Polje, u dvorištu porodične kuće, iz lovačke puške ubio je suprugu.

Nakon toga pokušao je da izvrši samoubistvo pucajući sebi u glavu, ali je preživio.

On je u teškom stanju prebačen u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Mjesto ubistva i pokušaja samoubistva obezbjeđuju službenici Policijske uprave Gračanica.