Milena Vitanova, porijeklom iz Sjeverne Makedonije, ubijena je u svom stanu u Pjačenci, a osumnjičeni je njen suprug Hako.

Milena Vitanova (55), porijeklom iz Sjeverne Makedonije, ubijena je juče u svom stanu u italijanskom gradu Pjačenci.

Glavni osumnjičeni je njen suprug Hako, za kojeg se sumnja da joj je zadao više kobnih udaraca oštrim predmetom, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta i potom pokušao da sebi oduzme život na grobu njihovog pokojnog sina.

Kako prenose italijanski mediji, Hako je oko 15.30 časova sam pozvao policiju i priznao da je ubio suprugu.

Pripadnici policije su po dolasku u stan zatekli stravičan prizor: Milena je ležala u lokvi krvi pored sofe, dok se u blizini nalazio nož za koji se pretpostavlja da je korišćen u napadu.

Dosadašnja istraga pokazala je da je žrtva zadobila brojne ubodne rane, kao i teške povrede glave.

Osumnjičeni je lociran nekoliko sati kasnije na groblju, pored spomenika njihovom sinu Metodiju, koji je tragično nastradao prije šest godina.

Prema izvještajima, Hako je tamo pokušao da presiječe sebi vene, ali je brzom intervencijom policije spriječen u toj namjeri. Nakon što mu je ukazana prva pomoć, pod policijskim nadzorom je prebačen u bolnicu.

Ovu porodicu je ranije već zadesila velika tragedija — njihov sin Metodij poginuo je u saobraćajnoj nesreći zajedno sa rođakom Marijom, kada se automobil u kojem su se vozili zakucao u drvo i izgorio.

U trenutku ovog zločina, ostala djeca iz porodice nisu bila prisutna u stanu i zbrinuta su na sigurnom.