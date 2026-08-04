Za načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ imenovan je Dalibor Jeremić, dosadašnji pomoćnik načelnika za borbu protiv kriminala u ovom regionalnom centru.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović izvršio je kadrovske promjene u Regionalnom centru bezbjednosti „Sjever“, raspoređivanjem rukovodilaca na ključne funkcije, saopšteno je iz Uprave policije.

Za načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ imenovan je Dalibor Jeremić, dosadašnji pomoćnik načelnika za borbu protiv kriminala u ovom regionalnom centru.

Iz Uprave policije navode da Jeremić ima višedecenijsko iskustvo u policijskoj službi. Tokom karijere obavljao je funkcije načelnika Odjeljenja bezbjednosti Berane, rukovodioca kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje, komandira Stanice policije, rukovodioca Jedinice za suzbijanje opšteg i privrednog kriminaliteta u Bijelom Polju, kao i pomoćnika načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ za borbu protiv kriminala.

Na mjesto komandira Stanice kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Kolašin raspoređen je Obrad Balazo, policijski službenik sa dugogodišnjim iskustvom u rasvjetljavanju i suzbijanju najtežih krivičnih djela protiv života i tijela.

Kako je saopšteno, cilj kadrovskih promjena je unapređenje operativnog djelovanja, jačanje kadrovskih kapaciteta, povećanje efikasnosti rada i optimizacija procesa u Regionalnom centru bezbjednosti „Sjever“.

Uprava policije ističe da stručnost, iskustvo i profesionalni integritet ostaju ključni kriterijumi za izbor rukovodilaca, od kojih se očekuje da doprinesu unapređenju bezbjednosti građana i efikasnijem funkcionisanju policijske službe.

Iz Uprave policije podsjećaju da je, nakon dužeg perioda, okončano stanje u kojem su najviše rukovodeće pozicije bile popunjene vršiocima dužnosti, čime su, kako navode, stvoreni uslovi za dugoročno planiranje razvoja službe i sprovođenje strateških ciljeva u oblasti bezbjednosti.

Najavljeno je i da će, nakon sveobuhvatne analize kadrovskih potencijala, organizacione i kadrovske reforme biti nastavljene i u drugim organizacionim jedinicama Uprave policije.