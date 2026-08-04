U obrazloženju rješenja navodi se da nezadovoljstvo tužilaštva procesnim rješenjem kojim je Viši sud 30. juna vratio optužnicu SDT-u radi otklanjanja uočenih nedostataka ne predstavlja razlog koji bi ukazivao na pristrasnost članova vijeća.
Apelacioni sud odbio je kao neosnovan zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva SDT za izuzeće sudskog vijeća Višeg suda u Podgorici koje odlučuje o kontroli optužnice protiv Aleksandra Mijajlovića i još pet okrivljenih, ocjenjujući da nezadovoljstvo procesnim odlukama suda ne može biti osnov za sumnju u nepristrasnost sudija, piše CdM.
V.d. predsjednica Apelacionog suda rješenjem od 4. avgusta odbila je zahtjev specijalnog tužioca Miroslava Turkovića i državnih tužilaca Jovana Vukotića i Ivane Petrušić Vukašević za izuzeće predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, kao i sudija Borisa Savića i Vesne Kovačević, koji postupaju u predmetu kontrole optužnice SDT-a.
U obrazloženju rješenja navodi se da nezadovoljstvo tužilaštva procesnim rješenjem kojim je Viši sud 30. juna vratio optužnicu SDT-u radi otklanjanja uočenih nedostataka ne predstavlja razlog koji bi ukazivao na pristrasnost članova vijeća.
„Sama činjenica da su sudije donijele procesne odluke koje su eventualno nepovoljne za stranku u postupku ne ukazuje na odsustvo njihove nepristrasnosti“, navedeno je u obrazloženju, uz pozivanje na praksu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Khodorkovskiy i Lebedev protiv Rusije (br. 2).
Apelacioni sud je ocijenio i da tvrdnje SDT-a da je vijeće odstupilo od dosadašnje sudske prakse nijesu dovoljne da dovedu u pitanje njegovu nepristrasnost.
„Vijeće u postupku kontrole optužnice ima pravo da, ukoliko utvrdi određene nedostatke, optužnicu vrati radi njihovog otklanjanja, u skladu sa članom 293 stav 6 ZKP-a, što je u konkretnom slučaju i učinjeno“, navodi se u rješenju, prenosi CdM.
Dodaje se da je riječ o procesnoj odluci koju je sud bio ovlašćen da donese, te da je tužilaštvo po njoj postupilo, što je, kako se ističe, potvrdio i zastupnik optužbe na ročištu održanom 31. jula.
Ročište za kontrolu optužnice protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, koje je trebalo da bude održano 31. jula u Višem sudu u Podgorici, ranije je odloženo za 10. avgust nakon što je specijalni tužilac Jovan Vukotić zatražio izuzeće sudskog vijeća zbog sumnje u njegovu nepristrasnost.
Specijalno državno tužilaštvo tereti Mijajlovića i ostale za više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka.
Podsjećamo, Viši sud je početkom jula vratio optužnicu SDT-u kako bi bile otklonjene manjkavosti u činjeničnom opisu krivičnih djela.
Prema navodima SDT-a, postoji osnovana sumnja da je Aleksandar Mijajlović organizovao kriminalnu organizaciju koja je od 2019. do februara 2024. godine djelovala u Crnoj Gori s ciljem vršenja krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i odavanja tajnih podataka radi sticanja nezakonite moći.
Tužilaštvo tvrdi da su pripadnici navodne kriminalne organizacije, koristeći službene položaje u državnim institucijama, pribavljali tajne i druge podatke kojima nijesu smjeli raspolagati, te da je Mijajlović te informacije koristio za ostvarivanje ciljeva organizacije. U optužnici se, između ostalog, navodi i tvrdnja SDT-a da je organizacija imala uticaj na političku i izvršnu vlast, pojedine medije i druge društvene činioce, što će biti predmet daljeg sudskog postupka, javlja CdM.