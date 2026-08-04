U obrazloženju rješenja navodi se da nezadovoljstvo tužilaštva procesnim rješenjem kojim je Viši sud 30. juna vratio optužnicu SDT-u radi otklanjanja uočenih nedostataka ne predstavlja razlog koji bi ukazivao na pristrasnost članova vijeća.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud odbio je kao neosnovan zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva SDT za izuzeće sudskog vijeća Višeg suda u Podgorici koje odlučuje o kontroli optužnice protiv Aleksandra Mijajlovića i još pet okrivljenih, ocjenjujući da nezadovoljstvo procesnim odlukama suda ne može biti osnov za sumnju u nepristrasnost sudija, piše CdM.

V.d. predsjednica Apelacionog suda rješenjem od 4. avgusta odbila je zahtjev specijalnog tužioca Miroslava Turkovića i državnih tužilaca Jovana Vukotića i Ivane Petrušić Vukašević za izuzeće predsjednika Višeg suda Zorana Radovića, kao i sudija Borisa Savića i Vesne Kovačević, koji postupaju u predmetu kontrole optužnice SDT-a.

U obrazloženju rješenja navodi se da nezadovoljstvo tužilaštva procesnim rješenjem kojim je Viši sud 30. juna vratio optužnicu SDT-u radi otklanjanja uočenih nedostataka ne predstavlja razlog koji bi ukazivao na pristrasnost članova vijeća.

„Sama činjenica da su sudije donijele procesne odluke koje su eventualno nepovoljne za stranku u postupku ne ukazuje na odsustvo njihove nepristrasnosti“, navedeno je u obrazloženju, uz pozivanje na praksu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Khodorkovskiy i Lebedev protiv Rusije (br. 2).

Apelacioni sud je ocijenio i da tvrdnje SDT-a da je vijeće odstupilo od dosadašnje sudske prakse nijesu dovoljne da dovedu u pitanje njegovu nepristrasnost.

„Vijeće u postupku kontrole optužnice ima pravo da, ukoliko utvrdi određene nedostatke, optužnicu vrati radi njihovog otklanjanja, u skladu sa članom 293 stav 6 ZKP-a, što je u konkretnom slučaju i učinjeno“, navodi se u rješenju, prenosi CdM.

Dodaje se da je riječ o procesnoj odluci koju je sud bio ovlašćen da donese, te da je tužilaštvo po njoj postupilo, što je, kako se ističe, potvrdio i zastupnik optužbe na ročištu održanom 31. jula.

Ročište za kontrolu optužnice protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, koje je trebalo da bude održano 31. jula u Višem sudu u Podgorici, ranije je odloženo za 10. avgust nakon što je specijalni tužilac Jovan Vukotić zatražio izuzeće sudskog vijeća zbog sumnje u njegovu nepristrasnost.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Mijajlovića i ostale za više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka.

Podsjećamo, Viši sud je početkom jula vratio optužnicu SDT-u kako bi bile otklonjene manjkavosti u činjeničnom opisu krivičnih djela.

Prema navodima SDT-a, postoji osnovana sumnja da je Aleksandar Mijajlović organizovao kriminalnu organizaciju koja je od 2019. do februara 2024. godine djelovala u Crnoj Gori s ciljem vršenja krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i odavanja tajnih podataka radi sticanja nezakonite moći.

Tužilaštvo tvrdi da su pripadnici navodne kriminalne organizacije, koristeći službene položaje u državnim institucijama, pribavljali tajne i druge podatke kojima nijesu smjeli raspolagati, te da je Mijajlović te informacije koristio za ostvarivanje ciljeva organizacije. U optužnici se, između ostalog, navodi i tvrdnja SDT-a da je organizacija imala uticaj na političku i izvršnu vlast, pojedine medije i druge društvene činioce, što će biti predmet daljeg sudskog postupka, javlja CdM.