“Sumnja se da je maloljetnik, 02.08.2026. godine oko 01.00 čas, prilikom održavanja muzičke manifestacije „ThunderFest”, na aerodromskoj pisti u Beranama, tokom tuče koju je imao sa punoljetnim oštećenim licem tom licu zadao tešku tjelesnu povredu – frakturu nosa”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije je saopšteno da je policija u Beranama podnijela krivičnu prijavu protiv maloljetnika (17) zbog sumnje da je osamnaestogodišnjaku tokom tuče slomio nos. Kako navode, do tuče je došlo, na muzičkoj manifestaciji “Thunderfest” na aerodromskoj pisti u Beranama.

“Sumnja se da je maloljetnik, 02.08.2026. godine oko 01.00 čas, prilikom održavanja muzičke manifestacije „ThunderFest”, na aerodromskoj pisti u Beranama, tokom tuče koju je imao sa punoljetnim oštećenim licem tom licu zadao tešku tjelesnu povredu – frakturu nosa”, preciziraju iz UP.

Oštećenom je pružena pomoć u medicinskoj ustanovi, a policija je brzo identifikovala osumnjičenog.

“O svemu je obaviješten nadležni državni tužilac koji se izjasnio da se u radnjama osumnjičenog maloljetnika stiču bitni elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda i koji je naložio da se protiv njega podnese krivična prijava u redovnom postupku”, kazali su iz Uprave policije.