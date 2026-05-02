Tarik Prusac osumnjičen je da je ubio sinoć u Sarajevu suprugu Elmu iz službenog pištolja, uprkos mjeri zabrane prilaska. Nakon zločina je uhapšen na Baščaršiji sa njihovom petogodišnjom ćerkom.

Elma Godinjak-Prusac, koju je sinoć u stanu na Dobrinji u Sarajevu ubio suprug Tarik Prusac, ranije ga je prijavljivala za uhođenje i prijetnje, zbog čega su mu bile izrečene mjere zabrane prilaska, ali one nijesu spriječile tragediju.

Prema informacijama koje prenose mediji, ona je u februaru ove godine policiji prijavila supruga, ali je kasnije odbila da podnese zahtjev za krivično gonjenje. Uprkos tome, nadležni su mu izrekli zabranu prilaska.

Iako ranije nije imao prijave za fizičko nasilje, Prusac je, kako se navodi, bio prijavljivan za psihičko maltretiranje supruge koja je željela razvod. Nekoliko dana prije ubistva policija je Tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavila novu prijavu, odnosno izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni je prije pucnjave fizički napao žrtvu, a tačne okolnosti biće poznate nakon obdukcije. Ubistvo je, kako se navodi, izvršio službenim pištoljem, budući da je bio zaposlen u agenciji za obezbjeđenje.

Nakon zločina, poveo je njihovu petogodišnju ćerku sa sobom i udaljio se sa Dobrinje prema Baščaršiji. Policija ga je locirala i uhapsila u jednom ugostiteljskom objektu, nakon opsežne potrage tokom koje je bio naoružan.

Djevojčica nije povrijeđena, a nakon pronalaska obavljen je njen medicinski pregled i razgovor sa psiholozima.

Osumnjičeni će tokom dana biti predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, dok će istovremeno biti obavljena obdukcija tijela ubijene.