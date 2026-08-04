"Mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje": Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon incidenta sa Majom

Durdžić je sada za medije ispričao svoju stranu priče.

Izvor: YT Zadruga

Asmin Durdžić se prvi put oglasio nakon skandala sa Majom Marinković. Fotografije razbijenog automobila i uništenog telefona potresle su javnost, ali i njegove roditelje, pa se zbog nastale drame nije ni pojavio u emisiji "Narod pita". Durdžić je sada za medije odlučio da ispriča svoju stranu priče.

"Reći ću vam cijelu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke. Trebalo je neke pare iz Austrije da prebacim na svoj račun. Htio sam da uđem u aplikaciju austrijske banke, ali nisam mogao, jer nisam koristio aplikaciju godinu dana.' kaže on i dodaje: ' Pisao sam bankarki svojoj dok Maja nije bila tu. 'Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju, je l' možeš da vidiš da mi riješiš to'. Ona mi je to riješila, pitala me je da li sam u Srbiji ili Austriji, pitala: 'Gdje si?', rekao sam da sam dolje. Riješila mi je to'", počeo je priču Asmin za Pink.rs, koji priznaje da je haos nastao kada ga je Maja uhvatila u laži.

Drama

Maja je naime objavila telefon njegove bankarke na svom Instagramu i izazvala niz problema.

Ovaj potez ga je potpuno izbacio iz takta, nakon čega je uslijedila prava drama u automobilu. Durdžić je do detalja opisao trenutke bijesa i reakciju koja je uplašila Marinkovićevu.

"Kreće haos, tražila mi Maja njen broj i ja pljus, šakom o šoferku. Poludio sam već, pravdam se zbog djevojke sa kojom sam bio osam godina, zato nisam prijavio. Svađali smo se, ali se nismo tukli. Znate ono njeno: 'Reci mi, reci mi'. Ja sam razbio šoferku, zato mi je krvava ruka, od stakla. Da je to Maja uradila, njoj bi bila krvava ruka. Onda sam otišao, popio dva bromazepama da se smirim i zaspao. Budim se, vidim od Maje 150 poziva, od svih... "

"Maja plače, Mevlida se uključuje u emisiju..."

"Dođem u njen stan, ona se prepala, plače. U tom trenutku vidim, Mevlida se uključuje u 'Narod pita'. Ja nazovem Mustafu sa Majinog telefona, na kameru, mislio sam da su se prepali jer se ne javljam. Pričam sa njim, sve je okej, a onda Maja izljubomoriše jer se oni uključuju i govore za Staniju sve najbolje. Maja status, Mevlida se opet uključuje, i onda ja poludim, uzmem šrafciger i sam razbijem svoj telefon!" u dahu je ispričao Asmin za Pink.rs.

Izvinjenje produkciji

"Želim da se izvinim produkciji što nisam došao u emisiju, ali nisam bio psihički dobro, nisam bio u redu. Izvinjavam se produkciji što nisam došao sinoć, kad god budu željeli, sa kim god da gostujem, dolazim. Juče stvarno nisam bio dobro psihički", poručio je on.

Hitan poziv porodici sa Majinog telefona

Asmin je takođe otkrio da je tokom dana stupio u kontakt sa članovima svoje porodice kako bi im uputio poslednji i najozbiljniji apel do sada. Da situacija bude bizarnija, poziv je obavio direktno sa Majinog mobilnog telefona.