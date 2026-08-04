Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, obišao je danas gradilište, ističući da je prioritet da radovi budu završeni do 1. septembra.„Ovo je veoma važna i frekventna saobraćajnica koja se nalazi u neposrednoj blizini Osnovne škole “Pavle Rovinski”.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Iz Glavnog grada je saopšteno da su u toku radovi na temeljnoj rekonstrukciji Ulice cara Lazara na Starom aerodromu, te da će radovi na jednoj od najznačajnijih i najfrekventnijih saobraćajnica u ovom dijelu grada biti završeni do početka nove školske godine.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, obišao je danas gradilište, ističući da je prioritet da radovi budu završeni do 1. septembra.„Ovo je veoma važna i frekventna saobraćajnica koja se nalazi u neposrednoj blizini Osnovne škole “Pavle Rovinski”.

“Naš glavni zadatak je da radovi koje danas vidimo budu završeni do 1. septembra, kako bi đaci novu školsku godinu dočekali u bezbjednijim i kvalitetnijim uslovima“, kazao je on.

Rekonstrukcija obuhvata dionicu dugu 205 metara, ukupna vrijednost radova iznosi 358.000 eura, a radove realizuje Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, dok je izvođač kompanija Geoput.

“Radovi podrazumijevaju izgradnju atmosferske i fekalne kanalizacije, telekomunikacione infrastrukture i kompletno uređenje saobraćajnice. Ovo je bila jedna od ulica koja je godinama bila u veoma lošem stanju i njena rekonstrukcija bila je neophodna. Radovi se izvode tokom ljetnjeg raspusta upravo kako bi se što manje remetilo funkcionisanje škole i svakodnevni život građana“, istakao je Mujović.

On je najavio da je ovo samo prva faza rekonstrukcije Ulice cara Lazara, podsjećajući da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice već raspisala javni poziv za izbor izvođača radova za nastavak rekonstrukcije, na dionici od Ulice Radovana Zogovića do Aerodromske ulice.

“Odmah po okončanju tenderske procedure i izboru izvođača nastavljamo radove, čime ćemo dobiti potpuno rekonstruisan saobraćajni pravac od Bulevara Zmaj Jovina do Aerodromske ulice“, rekao je Mujović.

Govoreći o ulaganjima na Starom aerodromu, gradonačelnik je podsjetio da je u ovom naselju u prethodnom periodu realizovan veliki broj infrastrukturnih projekata.

“Rekonstruisani su Bulevar Veljka Vlahovića, Ulica Miloša Obilića, tu je i Ulica Vojislava Grujića gdje su radovi u toku, Ulica Radovana Zogovića i Kozaračka ulica, dok je raspisan i javni poziv za rekonstrukciju Ulice Neznanih junaka. Na Starom aerodromu je mnogo toga već urađeno, ali nas očekuje i realizacija novih projekata. Vjerujem da građani prepoznaju obim ulaganja i da će biti zadovoljni rezultatima, jer je riječ o saobraćajnicama koje su decenijama čekale na rekonstrukciju“, zaključio je gradonačelnik Podgorice.