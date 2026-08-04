Franko Barezi, legendarni kapiten Milana, preminuo je u 67. godini. Navijači su se emotivno oprostili od jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Franko Barezi preminuo je prethodne nedjelje u 67. godini. Sve se dogodilo iznenada i njegova smrt potresla je navijače Milana, kluba u kome je proveo čitavu igračku karijeru, ali i svakog ljubitelja fudbala koji je imao priliku da pogleda makar jednu njegovu utakmicu.

Danas su se od njega u Milanu oprostili navijači "rosonera", kao i klupske legende. I njihova brojnost dovoljno svjedoči o tome kakav je igrač i čovjek bio Franko Barezi, vjerovatno najbolji štoper svih vremena.

Navijači Milana, uključujući i pripadnike najpoznatije navijačke grupe "Curva Sud", ispunili su prostor ispred čuvene milanske bazilike "Sant’Ambrogio". Sve je bilo puno i prije samog obreda, a njihovi aplauzi i skandiranja legendarnom Bareziju natjerali su sve na suze.

Na ovaj način Milan se emotivno oprostio od svog nekadašnjeg kapitena, igrača koji je obilježio sedamdesete, osamdesete i devedesete na "San Siru", pokazavši kako jedan kapiten treba da se ponaša.

Došli i Dejo, Van Basten...

Od njega su se oprostili i legendarni fudbaleri Milana koji su igrali sa Barezijem. Između ostalog, sahrani je prisustvovao i Dejan Savićević. On je na sahranu došao u društvu Danijelea Masara, a tu su bili i Paolo Maldini, Marko van Basten, Mauro Tasoti, Alesandro Kostakurta i mnogi drugi.



Svoje delegacije poslali su i Real Madrid i Barcelona, čime je odana počast igraču koji je cijelu karijeru proveo u jednom klubu, a čija je odanost podsjetnik svima kako jedan sportista treba da se ponaša.