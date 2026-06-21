Muškarac Z. S. (40) iz okoline Petrovca na Mlavi uhapšen je zbog sumnje da je iz pištolja, koji je držao bez dozvole, ispalio nekoliko hitaca ka svojim roditeljima.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi uhapsili su Z. S. (40) iz okoline ovog mjesta, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaјu.
"Z. S. јe, kako se sumnja, sinoć, u dvorištu porodičnog domaćinstva u okolini Petrovca na Mlavi, iz pištolja za koјi niјe imao dozvolu ispalio nekoliko hitaca u pravcu svoјih roditelja.Tom prilikom, njegova šezdesettrogodišnja maјka zadobila јe tešku tjelesnu povredu i ona јe zbrinuta u bolnici u Petrovcu na Mlavi", navodi se u saopštenju.
Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.
Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, biti podnijeta i krivična priјava zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.
Podsjetimo, Z.S. je samo dva sata prije nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu. Inače, Z.S. se nedavno razveo i živio je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.
Prije dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri.
Inače, porodičnoj tragediji, koja je uznemirila čitav Petrovac na Mlavi, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu.
"Čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnji. Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobjegao sa mjesta zločina", navode uplašeni mještani.
(Kurir/Mondo)