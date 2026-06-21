Muškarac Z. S. (40) iz okoline Petrovca na Mlavi uhapšen je zbog sumnje da je iz pištolja, koji je držao bez dozvole, ispalio nekoliko hitaca ka svojim roditeljima.

Izvor: društvene mreže

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Petrovcu na Mlavi uhapsili su Z. S. (40) iz okoline ovog mjesta, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaјu.

"Z. S. јe, kako se sumnja, sinoć, u dvorištu porodičnog domaćinstva u okolini Petrovca na Mlavi, iz pištolja za koјi niјe imao dozvolu ispalio nekoliko hitaca u pravcu svoјih roditelja.Tom prilikom, njegova šezdesettrogodišnja maјka zadobila јe tešku tjelesnu povredu i ona јe zbrinuta u bolnici u Petrovcu na Mlavi", navodi se u saopštenju.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužiocu.

Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, biti podnijeta i krivična priјava zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.

Podsjetimo, Z.S. je samo dva sata prije nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu. Inače, Z.S. se nedavno razveo i živio je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.

Prije dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri.

Inače, porodičnoj tragediji, koja je uznemirila čitav Petrovac na Mlavi, prethodila je žestoka verbalna rasprava u porodičnom domu.

"Čula se strašna galama, a ubrzo potom i pucnji. Vikao je na sav glas da će pobiti i njih i sebe, a onda je u mraku pobjegao sa mjesta zločina", navode uplašeni mještani.

(Kurir/Mondo)