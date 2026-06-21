Samo dva sata prije nego što je, prema sumnjama, pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući u Svilajncu, osumnjičeni je na društvenim mrežama objavio poruku o porodičnim odnosima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osumnjičeni je samo dva sata prije nego sto je pucao u svoje roditelje, objavio status na svom profilu na društvenim mrežama.

On je navodno nedavno razveo i živio je sa sinom koji pohađa srenju školu u Svilajncu.

Prethodnih dana, on je na društvenim mrežama pisao o porodičnim odnosima.

Prije dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. Osumnjičeni muškarac je o tome upravo i pisao. Incident se prema nezvaničnim navodima dogodio večeras, oko 21 čas, kada je muškarac pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.

(Informer/Mondo)