U porodičnoj kući u Petrovcu na Mlavi večeras oko 21 čas došlo je do pucnjave kada je, prema prvim informacijama, sin iz vatrenog oružja pucao u svoju majku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Večeras oko 21 čas u Petrovcu na Mlavi došlo je do pucnjave u porodičnoj kući, kada je, prema prvim informacijama, sin iz vatrenog oružja pucao u svoju majku.

Žena je zadobila teške tjelesne povrede i hitno je prevezena u bolnicu radi ukazivanja lekarske pomoći.

Pripadnici policije su na licu mjesta i obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznato više okolnosti pod kojima se incident dogodio.

(Informer/Mondo)