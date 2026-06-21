Osumnjičeni za pucnjavu u Petrovcu na Mlavi, u kojoj su ranjeni njegovi roditelji, prema navodima medija, samo dva sata prije napada objavio je status na Fejsbuku u kojem je pisao o porodičnim odnosima.
Kako navode mediji on je samo dva sata prije nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu.
Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni se nedavno razveo i živio je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.
I prethodnih dana, on je na "Fejsbuk" društvenoj mreži pisao o porodičnim odnosima.
Prije dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. osumnjiečni je o tome upravo i pisao.
(Informer/Mondo)