Osumnjičeni za pucnjavu u Petrovcu na Mlavi, u kojoj su ranjeni njegovi roditelji, prema navodima medija, samo dva sata prije napada objavio je status na Fejsbuku u kojem je pisao o porodičnim odnosima.

Izvor: društvene mreže

Kako navode mediji on je samo dva sata prije nego što je pucao u svoje roditelje u Petrovcu na Mlavi, objavio status na "Fejsbuk" profilu.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni se nedavno razveo i živio je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.

I prethodnih dana, on je na "Fejsbuk" društvenoj mreži pisao o porodičnim odnosima.

Prije dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. osumnjiečni je o tome upravo i pisao.

(Informer/Mondo)