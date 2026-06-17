Advokat pojedinih porodica žrtava masakra u Ribnikaru otkrio kako su izgledala suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/RTS Sajt - Zvanični kanal/Nemanja Nikolić

Za četvrtak 18. jun je u Višem sudu u Beogradu zakazano izricanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru u Beogradu u kom je ubio 10 osoba - devet učenika i školskog čuvara. Njima se sudilo u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio novo suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na tri godine, a Vladimir na 14 i po godina zatvora, dok se za "Kurir" oglasio advokat Nikola Nikodinović, advokat pojedinih porodica ubijenih u masakru.

On je govorio o neprimerenom ponašanju roditelja dječaka ubice tokom postupka. Osvrnuo se na poruke iz komunikacije ćlanova Kecmanović, kao i na neprimjerene riječi Milane Kecmanović majci ubijenog dječaka u masakru.

"Teško mi je bilo da povjerujem da je moguće da majka ubijenog djeteta, koja je izgubila svog sina jedinca, čuje takve riječi od majke čije je dijete ubilo njeno dijete. To nas je sve zaista šokiralo", šokirano je izjavio Nikodinović.

Vidi opis Ružne riječi Miljane Kecmanović majci ubijenog dječaka u Ribnikaru: Advokat otkrio detalje sa suđenja Kecmanovićima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 17 17 / 17

"Roditelji izlazili uplakani iz sudnice"

Prema njegovim riječima, porodice stradalih očekuju jedino pravičnu sudsku odluku. Isto mišljenje ima i Radica Vlahović, sestra ubijenog Dragana Vlahovića, školskog čuvara.

"Roditelji su često izlazili iz sudnice uplakani. Ne samo zbog tragedije koju su preživeli, već zbog stvari kojima su bili izloženi tokom samog postupka.

U pravnoj teoriji to se naziva sekundarnom viktimizacijom. Dolazite u sud, na jedino mjesto na kom možete da očekujete pravdu, a odatle izlazite dodatno povrijeđeni.

Da je javnost mogla da prisustvuje svim pretresima, bilo bi potpuno jasno zašto mi je bilo važno da iznesem sve što sam iznio u završnoj riječi. U velikom dijelu postupka, posebno u njegovoj prethodnoj fazi, ponašanje pojedinih učesnika nije odisalo dovoljnim nivoom ni profesionalnog ni ljudskog digniteta u odnosu na razmere tragedije zbog koje smo svi bili tamo", objasnio je Nikodinović.