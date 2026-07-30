Nakon rušenja zgrade na Siciliji se šest osoba vodi kao nestalo.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Na Siciliji u Italiji se srušila zgrada zbog čega se šest osoba vodi kao nestalo, piše italijanska "ANSA". Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Zgrada se srušila u mjestu Mesina na Siciliji. Najmanje pet osoba je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju.

Pogledajte fotografije srušene zgrade na Siciliji

Zasad nije poznato da li ima stradalih. Takođe, nije poznato zbog čega se urušila dvospratna zgrada, ali kako prenosi "Yahoo" pisanje italijanskih medija, navodno je eksplodirao gas u zgradi.