Nakon rušenja zgrade na Siciliji se šest osoba vodi kao nestalo.
Na Siciliji u Italiji se srušila zgrada zbog čega se šest osoba vodi kao nestalo, piše italijanska "ANSA". Na licu mjesta su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
Zgrada se srušila u mjestu Mesina na Siciliji. Najmanje pet osoba je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju.
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Eksplozija srušila cijelu zgradu, ljudi zatrpani u ruševinama: Traže se nestali, više osoba u kritičnom stanju (Foto)
Zasad nije poznato da li ima stradalih. Takođe, nije poznato zbog čega se urušila dvospratna zgrada, ali kako prenosi "Yahoo" pisanje italijanskih medija, navodno je eksplodirao gas u zgradi.
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.— in.gr/news (@in_gr)July 30, 2026
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα…pic.twitter.com/ezwzzct9YO