Muškarca (35) u Indoneziji progutao je piton dugačak sedam metara dok se sam vraćao sa žurke kroz šumu, a mještani su njegovo tijelo pronašli tek kada su rasjekli ogromnu zmiju.

Izvor: X/detiksulsel

Muškarac koji se u ranim jutarnjim satima vraćao sa žurke tragično je nastradao kada je naletio na pitona dugačkog sedam metara, koji ga je najprije zgnječio, a potom i progutao celog.

Hašim Lumbesi (35) provodio se u jednom baru u Sjevernom Malukuu, u Indoneziji, a zatim se sam uputio kući ka selu Vaksakai kroz šumu, iz koje nije izašao živ.

Oko tri sata ujutru po lokalnom vremenu, vidno alkoholisani Hašim probijao se kroz šumu kada ga je iz žbunja napala ogromna zmija i ujela za nogu. Nakon toga, piton se obmotao oko njega i zgnječio ga do smrti.

Pria bernama Hasim Lumbessy di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas setelah ditelan ular piton berukuran 7 meter.



Saat ditemukan, jasad korban sudah berada di dalam perut hewan melata itu.



>>https://t.co/TBhaeErz4r#ularpiton#kepulauansula#detikSulselpic.twitter.com/e6Er49h2bI — detiksulsel (@detiksulsel_)July 30, 2026

Zabrinuta rodbina krenula je u potragu čim su ujutru shvatili da se nije vratio sa žurke, potvrdio je šef lokalne policije Handres.

"Usput su na zemlji primijetili tragove krvi, a ubrzo su pronašli i njegove stvari, ranac, torbicu i papuče. Odmah su se vratili u selo da pozovu ostale mještane i organizuju širu potragu", naveo je policijski načelnik, javlja portal Ladbible.

Ubrzo su u šumi naišli na ogromnog pitona sa izuzetno nabreklim stomakom. Kada su rasekli zmiju, unutra su pronašli Hašimovo tijelo. Podvrgnuto je pripremnim običajima, a policija je odmah izdala upozorenje mještanima.

23ft python just turned a man into dinner

A 35-year-old man was walking home alone after a party in Indonesia when a giant python attacked him.

It crushed him to death and swallowed him whole.

No struggle. No noise. Just silence.

One of the most terrifying ways to leave this…pic.twitter.com/kwgiQEB9YA — Mama Ju (@julietemmanuel0)July 30, 2026

"Ovo područje je prirodno stanište divljih životinja. Apelujemo na građane da budu oprezni kada odlaze u svoje bašte i šumu, i da po mogućstvu nikada ne idu sami kako bi smanjili rizik od ovakvih tragedija", dodao je on.

Ovo je samo jedan u nizu jezivih napada u ovom dijelu Indonezije, nedavno je piton slične veličine napao motociklistu koji je stao da se odmori, dok je prošlog mjeseca žena (44) stradala, dok je radila na svojoj njivi.

Mrežasti pitoni su najduže zmije na svijetu. Iako nisu otrovni, plijen ubijaju izuzetno snažnim stiskom, nakon čega ga gutaju cijelog. Napadi na ljude su rijetki, ali zabilježeno je više slučajeva u kojima su ovi gigantski gmizavci usmrtili i progutali čovjeka.