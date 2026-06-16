Tokom iznošenja završnih riječi u Višem sudu u Beogradu, isplivali su precizni detalji o tome sa kakvom je upornošću dječak došao do oružja kojim je 3. maja 2023. godine zavio Srbiju u crno.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Privatna arhiva

Suđenje vijeka za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ulazi u samu završnicu. Tokom iznošenja odbrane, fokus javnosti ponovo je vraćen na ključno pitanje - kako je trinaestogodišnjak uspio da pored svih prepreka uzme smrtonosno oružje i izvrši nezapamćen zločin.

Detalji iz same istrage i svjedočenja pokazuju da oružje nije bilo ostavljeno na izvolte, već da je dječak uložio ogroman napor kako bi sproveo svoj mračni plan u djelo.

Pištolji su se nalazili u posebnom koferu koji je kupljen namjenski za čuvanje oružja. Kofer je bio obezbijeđen i katancem i šifrom.

Kako je sam priznao tokom davanja iskaza, do oružja je došao "velikom mukom" i nevjerovatnom upornošću. On je uspio da locira kofer u ormaru, provali šifru i katanac, a nakon što je uzeo pištolje, sve je vratio na svoje mjesto - i katanac i šifre - kako roditelji ništa ne bi posumnjali.

Prvog maja, svega dva dana prije masakra, roditelji su bili na poslu, što je dječak iskoristio da definitivno uzme oružje, dok se nakon toga niko nije bavio pretresom njegove sobe.

Podsjetimo, Kecmanovićima, Vladimiru i Miljani, sudi se u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu, prvostepenu presudu, zbog "bitne povrede postupka". Tom presudom, koju je Apelacioni sud ukinuo, Miljana je bila osuđena na tri godine zatvora, dok je Vladimir dobio 14,5 godina robije.

Kako je izgledala obuka u streljani?

Poseban dio procesa odnosi se na to kako je trinaestogodišnjak uopšte naučio da barata vatrenim oružjem sa takvom preciznošću.

Na video-snimcima koji su analizirani tokom postupka, vidi se da je vlasnik streljane vrlo strpljivo, objašnjavajući sa puno riječi, učio dječaka da puca. Ono što je ključno - upravo je na inicijativu vlasnika streljane dječak prvi put probao da puca iz pravog vatrenog oružja. Podsjetimo, vlasnik streljane je kasnije sklopio sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice za lažno svjedočenje.

Šokantne reči dječaka-ubice: "Sam sam odlučio"

Najjeziviji dio svjedočenja odnosi se na psihičko stanje dječaka i njegovu potpunu svijest o tome šta radi. Iako se u javnosti spekulisalo o raznim motivima, prepiskama i uticajima, dječak je pred sudom bio direktan.

"On je u sudu jasno rekao da nikome ništa ne zamijera, da ne osjeća da su roditelji uradili nešto loše i da ni na koji način nisu uticali na njegovu odluku. Naglasio je da niko nije uticao na njega, već da je sam odlučio da počini zločin."

Takođe, otkriveni su detalji o njegovom ponašanju na internetu i u društvu. Iako je istraživao bizarne sadržaje i trpio određeno odbacivanje u razredu, dječak je sam priznao da je namjerno glumio hladnokrvnost. Izjavio je da je "osjećao emocije i shvatao da nije psihopata, ali da mu je bilo zanimljivo da se tako ponaša".

Istraga je pokazala i da je dječak prije masakra istraživao teme poput terorizma i mijenjao IP adrese, što ukazuje na to da je cio proces bio planiran u njegovoj glavi, mimo znanja bilo koga iz njegovog okruženja.

(Telegraf/Mondo)