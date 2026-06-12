Psiholog Snežana Anđelić komentarisala poruke Miljane Kecmanović sa sinom koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u kom je ubijeno 10 osoba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

U srijedu 10. juna iznete su završne reči na suđenju u slučaju masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu kada je 3. maja 2023. godine ubijeno 10 osoba - devet učenika i školski čuvar u postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka ubice na kom su otkrivene poruke Miljane Kecmanović i njenog sina koji je počinio strašan masakr prije tri godine. Prema riječima jednog od advokata porodice ubijene djece, Nikole Nikodinovića, dio prepiske datira iz 2020. godine što je izazvalo veliku pažnju javnosti o čemu je za "Kurir" govorila psiholog Snežana Anđelić.

"To vam govori da tu ne postoji neki bliski odnos. Roditelji i djeca se svađaju, to je normalno, ali drugo je kada dijete na takav način odgovara majci, i kada majka tako odgovori djetetu.

Radi se o tome da to dijete jednostavno nema zdrav odnos sa roditeljima i te poruke ukazuju na jednu destruktivnu porodicu, ma koliko to spolja djelovalo kao stabilno okruženje - odličan đak, obrazovani roditelji, sve je izgledalo kao 'super porodica', a ispod toga se krije ozbiljno psihičko zlostavljanje djeteta", započela je Anđelić.

Vidi opis "Ispod super porodice se krilo zlostavljanje djeteta": Psiholog o porukama dječaka ubice iz Ribnikara sa majkom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Ona dalje objašnjava da je u porodici postojao dugotrajan pritisak i visoka očekivanja. To je moglo da utiče na ponašanje djeteta na vrlo negativan način.

"Dijete je agresiju očigledno već ispoljavalo. Majka je bila preambiciozna, očekivala je savršen uspjeh i takmičenja, i često su se koristile njegove diplome i pohvale da bi se pokazalo kako je on 'sjajan'.

U stvari, to govori o konstantnom pritisku i nezdravoj ambiciji. On je morao da ima neke ventile, a taj odnos prema sestri je vjerovatno bio jedan od načina na koji se to ispoljavalo", nastavlja Anđelić.

Dalje ocenjuje da takav sadržaj poruka ukazuje na napet odnos između majke i djeteta. Kada se na to doda i dugotrajan emotivan pritisak, to se vremenom razvije u veliko nerazumijevanje u okviru porodice.

"Ove poruke pokazuju pritisak i tenziju. Kada majka kaže 'ja sam ti majka' i 'ne treba da me se stidiš', to ukazuje da postoji problem u odnosu.

Dijete se vjerovatno stidjelo i izbjegavalo kontakt. Ono što se kasnije dogodilo jeste destruktivan ishod dugotrajnog unutrašnjeg pritiska. Majka očigledno nije imala kapacitet da empatiše i razumije dijete, već je bila fokusirana na svoja očekivanja i nezadovoljstva.

Na prvi pogled to djeluje kao stabilna, 'normalna' porodica, ali zapravo vidimo destruktivno okruženje i ozbiljan pritisak na dijete. Nijedno djete ne dolazi do takvog ishoda bez dugotrajnog procesa. Ovde se radi o godinama nagomilanih problema koji su doveli do tragičnog kraja", zaključuje psiholog Snežana Anđelić.

(Kurir/MONDO)