"Postoji snimak gdje žvaće pare": Gazda kluba reagovao zbog Darka Lazića, evo šta se dešavalo u Hrvatskoj

Vlasnik kluba u Hrvatskoj otkrio da je Darkov nastup prekinut posle pola sata

Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen

Darko Lazić našao se u centru skandala zbog nastupa u Trogiru sa kojeg je navodno istjeran posle pola sata.

Pjevač je oštro demantovao ove navode, rekao da je pjevao sat i po vremena i da nije plaćen, zbog čega se ponovo oglasio vlasnik kluba i otkrio dodatne detalje, tvrdeći da su sve Darkove tvrdnje apsolutna neistina.

"Mi smo klub koji sledeće godine puni 30 godina postojanja. Slobodno kontaktirajte bilo kog pjevača koji je kod nas nastupao i pitajte ih kako je poslovati sa nama. Neki su i preko 10 puta pjevali. Što se Darka tiče, društvene mreže su pune njegovih klipova i kakav je bio taj nastup. Reći ću vam samo da je on prvi izvođač, za ovih 30 godina, koji je isključen. Tako da... To što on kaže da nije plaćen, plaćen je i te kako" rekao je gazda za Telegraf, pa dodao:

"Ma kakvih sat i po, čovjek nije mogao da stoji na nogama ni pola sata, to se nikada nije desilo! On je otišao sa bine, ušao među publiku i pjevao za šankom, ima video i gdje žvaće pare."

(Telegraf.rs, MONDO)