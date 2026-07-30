Od povratka Željka Obradovića u Panatinaikos, ovaj tim je postao favorit za osvajanje Evrolige. A, od dolaska mnogo zvučnih imena u evropskoj košarci, na pomen imena grčkog tima stoji se mirno u elitnom takmičenju

Izvor: MN Press

Povratak Željka Obradovića u Panatinaikos bila je transfer "bomba" ljeta. A kako i ne bi kad je baš sa ovim timom najtrofejniji trener Evrolige čak pet puta bio na krovu elitnog takmičenja. I ne samo dolazak Obradovića, već i dolazak nekoliko zvučnih imena na "starom" kontinentu potpuno opravdavaju epitet apsolutnog favorita u sezoni 2026/27.

Možda ovaj pritisak ne odgovara Panatinaikosu, možda je prema aktuelnom šampionu Olimpijakosu pokazano nepoštovanje. Možda... ali jedno je sigurno, imena koja čine tim Željka Obradovića potpuni su favoriti za osvajanje Evrolige. Posebno je važno naglasiti da je sa nekolicinom košarkaša već imao priliku da radi u prethodnim klubovima. Možda je ključno dodati da je baš zbog Obradovića Isak Bonga riješio da "odjavi" Partizan, pa je jasno da je šef struke Panatinaikosa nit koja povezuje ekipu.

Vidi opis Panatinaikos napravio NBA tim za Evropu: Obradović dobio mašinu za osvajanje 10. titule Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Poslednja vijest da je Panatinaikos "ukrao" košarkaša ekipi ASVEL-a pomalo je uzdrmala Evroligu. Utisak je da za Dimitrisa Janakopulosa nema nedostižnog pojačanja. Tako je Silven Fransisko, koji je već bio ozvaničen u Vilerbanu, riješio da u zadnji čas promijeni ekipu i obuče dres Panatinaikosa. Doskorašnji plejmejker Žalgirisa nije jedino pojačanje, pošto su se pominjala sve sama elitna imena Evrolige.