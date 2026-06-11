U završnici suđenja roditeljima dječaka koji je počinio masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar“, isplivali su novi potresni detalji o porodičnim odnosima, komunikaciji u kući i događajima koji su prethodili zločinu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", zvanično je ušao u svoju završnu fazu, a sud je izricanje prvostepene presude zakazao za 18. jun.

Tokom iznošenja završnih riječi tužilaštva, oštećenih porodica i odbrane, na vidjelo su izašla potresna svjedočenja i do sada nepoznati jezivi detalji o porodici dječaka ubice. Od šokantnih poruka sa majkom do svjedočenja porodica žrtava, završne riječi otvorile su niz pitanja o odgovornosti, nadzoru i propustima koji su prethodili tragediji.

Glavni javni tužilac Nenad Stefanović zatražio je maksimalne kazne za okrivljene: jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora za Vladimira Kecmanovića i tri godine zatvora za Miljanu Kecmanović.

Tužilaštvo podsjeća da dječak ubica nije krivično odgovoran jer u vrijeme zločina nije imao 14 godina, te da zbog toga posebnu zakonsku i moralnu odgovornost snose roditelji koji su usled dugotrajnog zanemarivanja i odsustva nadzora omogućili pristup oružju.

Vidi opis "J*bi se, što to radiš sestri?!": Sva nova saznanja o dječaku ubici i Kecmanovićima, otkriven i gnusni potez pred masakr Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 20 / 20

Šta je pokazalo vještačenje telefona

Javnost u sudnici ostala je u stanju potpunog šoka kada su pročitane poruke dobijene vještačenjem mobilnih telefona dječaka ubice i njegove majke.

Gruba prepiska počela je još 2020. godine, kada je dječak ubica hladnokrvno napisao majci: "Mrzim te".

Miljana mu je na to odgovorila: "U školi sam, nemoj da me se stidiš, ja sam ti majka, treba da se ponosiš", da bi mu samo nekoliko dana kasnije poslala poruku: "Je*i se, sine".

O potencijalnom nasilju koje je dječak ubica ispoljavao i ranije, svjedoči poruka kojom se Miljana obratila sinu: "Šta to radite? Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri?".

Vidi opis "J*bi se, što to radiš sestri?!": Sva nova saznanja o dječaku ubici i Kecmanovićima, otkriven i gnusni potez pred masakr Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 20 20 / 20

O potpunom odsustvu roditeljske kontrole govori i gnusni potez dječaka ubice noć pred masakr.

Advokati su otkrili da je dječak ubica tu noć gledao eksplicitni sadržaj na internetu u kom učestvuju ljudi i životinje, dok se u istoj prostoriji s njim nalazila njegova mlađa sestra.

Advokati su naglasili da roditelji nisu imali nikakvu kontrolu nad tim šta im sin radi, niti su pokazali želju da ga drže pod nadzorom.

Advokatica Zora Dobričanin napomenula je, iznoseći završnu riječ, da su Kecmanovići u prostoriji dnevnog boravka imali nadzornu kameru.

"Ona je ponijela keks, on metke"

Završne riječi porodica ubijenih izazvale su ogromnu tugu u sudnici. Dragana Anđelković, majka stradale djevojčice, kroz suze se prisjetila najtežeg trenutka u životu, kada je svoju ćerku vidjela u mrtvačnici i pokušala da joj hladne ruke ugrije maramom.

Vidi opis "J*bi se, što to radiš sestri?!": Sva nova saznanja o dječaku ubici i Kecmanovićima, otkriven i gnusni potez pred masakr Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Ona nije to zaslužila. Imala je šest prostrjelnih rana, od kojih je jedna bila u srce. Nije imala šanse", rekla je majka, napomenuvši da se dječak ubica prilikom strijeljanja "nije ni štrecnuo", i da mu je bio cilj samo da preživi.

Nina Kobiljski, majka ubijene djevojčice, ispričala je potresnu činjenicu o poslednjem poklonu koji su kupili ćerki.

"Trakom za kosu smo na sahrani sakrili ranu od metka na glavi, a ranu na grudima omiljenom haljinom", podijelila je ona, uz poruku da predstojeća presuda "nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost".

Punomoćnik porodice Martinović pročitao je pismo starije sestre ubijene djevojčice, upućeno okrivljenima:

"Ona je ponijela keks, on metke. Moju sestru ste mi oduzeli. Ne zavaravajte se, krivi ste".

Majka ubijenog dječaka, Suzana Čikić Stanković, istakla je da roditelji dječaka ubice ne znaju razliku između brige o djetetu i obrazovanja, i otkrila skandaloznu scenu sa suđenja kada joj je Miljana Kecmanović u sudnici dobacila: "Sram te bilo".

Ninela Radičević, majka djevojčice, izjavila je da osjeća da njenu ćerku nije ubio dječak ubica, već Vladimir i Miljana Kecmanović svojim odgojem. Sestra ubijenog čuvara Dragana Vlahovića, Radica, prisjetila se brata kao čovjeka koji je uvijek bio nasmijan i volio djecu, istakavši da joj najveću snagu daju upravo majke stradalih koje se drže dostojanstveno, bez ijedne ružne riječi upućene okrivljenima.

"Sramota je da glava porodice ne krivi sebe"

Advokati oštećenih porodica bili su izričiti u svojim izlaganjima. Goran Petronijević je podvukao da se dijete ne rađa kao zločinac i da bi sve možda bilo drugačije da je otac dječaka ubice sina vodio na liturgiju umjesto u streljanu.

Punomoćnik Marko Janković surovo je precizirao potpunu odsustvo odgovornosti oca: "Sramota je da glava porodice ne krivi sam sebe".

On je napomenuo da, ukoliko Vladimir Kecmanović dobije maksimalnu kaznu koju tužilaštvo traži, to će zapravo značiti samo godinu i dva mjeseca zatvora po svakoj nedužnoj žrtvi.