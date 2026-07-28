Osnovni sud u Podgorici redovno šalje urgencije Upravi policije da intenzivira potragu za odbjeglom bivšom specijalnom tužiteljkom Lidijom Mitrović, a posljednji put su to učinili polovinom jula ove godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Savjetnica za odnose s javnošću Osnovnog suda u Podgorici Nađa Pešić saopštila je “Vijestima” da je taj sud izdao naredbu za raspisivanje potjernice za Lidijom Mitrović, pišu Vijesti.

“Ta naredba je i dalje na snazi i po njoj ovaj sud uredno urgira. Posljednja urgencija je bila 15. 7. 2026. godine”, piše u odgovoru Pešić.

Nacionalna, ali i međunarodna potraga za bivšom specijalnom tužiteljkom traje od kraja januara ove godine nakon što je Osnovni sud u Podgorici, 19. januara ove godine, izdao naredbu UP za prinudno privođenje Mitrović jer se nije javila na izdržavanje sedmomjesečne kazne zatvora.

Na tu pravosnažnu kaznu nekadašnja specijalna tužiteljka osuđena je krajem maja prošle godine, zbog toga što je tokom postupka utvrđeno da je zloupotrijebila službeni položaj u predmetu “Klap”.

Odbjegla tužiteljka je u međuvremenu tražila od Višeg suda ponavljanje sudskog postupka, a zahtjev je potkrijepila navodno i novim dokazima, koji nisu bili u spisima predmeta, tokom postupka koji je vođen protiv nje.

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović na nedavnoj pres konferenciji Vrhovnog suda odgovorio je da će taj sud u razumnom roku ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za ponavljanje krivičnog postupka protiv Lidije Mitrović, navodeći da je ona pravosnažno osuđena i da se njen zahtjev, koliko mu je poznato, zasniva na novim dokazima, koji nijesu bili predmet ranijeg postupka, prenose Vijesti.

Radović je tada pojasnio da okrivljeni mogu tražiti ponovno suđenje ukoliko im se sudilo u odsustvu, što nije bio slučaj sa Lidijom Mitrović.

“Ona je pravosnažno osuđena i za njom je raspisana potjernica u postupku izvršenja, a sada nam odnekud stižu pisma u pisarnicu Višeg suda”, kazao je Radović.

Apelacioni sud je 29. maja prošle godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Nakon pravosnažnosti, Mitrović je više puta uložila žalbe tražeći odlaganje odlaska u zatvor.

Zakon predviđa mogućnost odlaganja kazne u posebnim slučajevima, poput teške bolesti, smrtnog slučaja u porodici ili završetka školovanja, ali nije poznato na koje se razloge Mitrović pozvala.

Tokom postupka ona je tvrdila da u prijavama koje je odbacila u predmetu “Klap” nije bilo elemenata krivičnog djela, dok su Viši i Apelacioni sud zaključili da je, kao službeno lice, protivpravno iskoristila svoj položaj i primijenila odlaganje krivičnog gonjenja iako je znala da se taj institut ne može koristiti za utaju poreza.

Tokom bjekstva, osuđena bivša specijalna tužiteljka, podnijela je u aprilu ove godine i krivičnu prijavu protiv glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, specijalnog tužioca Miloša Šoškića i sudskog vještaka Nemanje Nikolića, javljaju Vijesti.

U prijavi Vrhovnom državnom tužilaštvu, Mitrović je tvrdila da je osuđena na osnovu neistinitih podataka, proizvoljnih obračuna i u montiranom procesu.

Prijavu je podnijela i protiv sudije Višeg suda Nenada Vujanovića, kao i protiv troje iz vijeća Apelacionog suda - Vesne Moštrokol, Predraga Tabaša i Zorice Milanović.