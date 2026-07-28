Derek Vilis stiže u Beograd nakon dobre sezone u Parizu, a posebno je zanimljivo njegovo porijeklo.

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Krilni centar Derek Vilis šesto je pojačanje KK Partizan za i. Prošlu sezonu je proveo u ekipi Pariza, prethodno je igrao za Efes, Veneciju, Huventud, a ono što posebno intrigira je njegovo indijansko porijeklo. Vilis je jedan od rijetkih profesionalnih košarkaša koji su uspjeli da izgrade zavidnu karijeru u Evropi, a da su rođeni u okviru indijanskog rezervata.

U Evroligi je osim ilisa to bio Sendi Koen koji je odigrao dvije sezone za Makabi, dok je u Evrokupu Bronson Kenig proveo jednu sezonu u dresu Mornar iz Bara.

Porijeklo Dereka Vilisa

Vilisova majka, Trudi, pripada indijanskim plemenima - Južni Arapaho, Krik i Poni. Kao dijete, Derek je živio u Vajomingu, u indijanskom rezervatu Vind River.

Iako se tih vremena slabo sjeća, Derek zna priče o tome koliko je život bio težak, naročito za mlade. "Živjeli smo na farmi, ali jedan čovjek je bio vlasnik imanja, dok smo mi boravili u zasebnoj kući na drugom dijelu tog posjeda. Najbliži komšija bio je udaljen oko dvije milje putem - sve je bilo veoma raštrkano i zaista nije bilo mnogo toga što bi čovjek mogao da radi."

Kada je imao pet godina, Derek se sa ocem preselio u Kentaki. "Kada smo otac i ja otišli ​ u Kentaki, izašao sam iz tog okruženja, a kao dijete, zapravo ne razmišljaš mnogo o kulturi i o tome odakle potičeš", rekao je Vilis.

Ubrzo se rodila želja da otkrije svoje indijansko porijeklo i sazna više o njemu. "Suočavaš se sa potpuno drugačijom kulturom koja te zapravo i ne poznaje, ali zna da si pripadnik starosjedjelačkog naroda. I žele da budeš uzor toj djeci i da im zaista pomogneš da vide svjetlo na kraju tunela."

Tetovaže

Jedan ličan način da njeguje svoje nasleđe, bilo je tetoviranje. Novi igrač Partizana ima četiri simbola koja ga sjećaju na to ko je i odakle je. "Želio sam da predstavim svoje nasleđe i kulturu, pa sam smatrao da bi bilo sjajno da imam tetovaže sa motivima starosjedelaca Amerike."

Tri tetovaže koje su vidljive na Vilisovim rukama jesu poglavičin ukras za glavu na lijevom ramenu, lobanja na desnom ramenu i hvatač snova na lijevoj podlaktici. Takođe ima tetovažu vuka na rebrima.

"Sve one predstavljaju kulturu američkih starosjedelaca. Poglavica zauzima veoma važno mjesto u toj kulturi. On je vođa koji je mnogo toga učinio da bi došao na taj položaj", kaže Vilis.

Težak život Indijanaca

Iskusni košarkaš je često isticao sa kakvim problemima se dan danas suočavaju Indijanci. Uprkos teškom životu, ima i jako lijepa sjećanja...

"Priroda je prelijepa. Ako volite boravak na otvorenom, sjajno je posjetiti ta mjesta. Takođe, u rezervatu u kojem sam odrastao održava se festival pod nazivom ’Ples sunca’, tokom kojeg se posti tri dana. Ne jede se ništa, pije se samo voda, a sve vreme se moli. Bilo je zaista sjajno iskustvo vidjeti to, biti dio toga i posmatrati kako se ti ljudi pripremaju za taj događa", rekao je jednom prilikom i otkrio da djeca i te kako vole sport i da je košarka oduvijek bila najpopularnija.

Vilis je takođe imao priliku da vidi koliko deca Indijanaca vole sport i koliko je među njima posebno popularna košarka.

"Košarka je tamo definitivno veoma popularna. Mnoga deca se bave kros trčanjem, atletikom, a zatim i košarkom."

Karijera Dereka Vilisa

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Igra na poziciji krilnog centra, visok je 193 cm i tokom karijere je igrao u Španiji, Nemačkoj, Italiji, Turskoj i SAD. U Evroligi je igrao još za Efes, dok je nosio dresove Venecije, Badalone, Brindizija, Ulma, Gotingema, dok je na startu seniorske karijere igrao za razvojni tim Denver Nagetsa.