Policija je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, uhapsila S.J. iz Cetinja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u jednom trgovinskom objektu u tom gradu.

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva, incident se dogodio 27. jula, a nakon prikupljenih obavještenja policijski službenici lišili su slobode osumnjičenog.

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog, nadležni državni tužilac donio je rješenje o njegovom zadržavanju do 72 časa, zbog postojanja zakonskih razloga za određivanje te mjere, piše Pobjeda.

Iz cetinjskog tužilaštva navode da se preduzimanje dokaznih radnji i drugih mjera iz njihove nadležnosti nastavlja, nakon čega će biti donijeta odluka u skladu sa zakonom.