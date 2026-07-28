Viši sud je naveo da je rješenje donijeto 24. jula.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovan zahtjev bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović za ponavljanje krivičnog postupka u kojem je pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, saopšteno je iz tog suda, pišu Vijesti.

Viši sud je naveo da je rješenje donijeto 24. jula.

Za Mitrović je početkom 2026. godine raspisana potjernica, nakon što se nije javila na izdržavanje zatvorske kazne. Osnovni sud u Podgorici ranije je saopštio "Vijestima" da je potjernica i dalje na snazi i da policiji šalje urgencije da je pronađe.

Mitrović je pravosnažno osuđena zbog postupanja u predmetu "Klap", a Viši sud je saopštio da je oglašena krivom za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

"Okrivljena L. M. je zbog izvršenja produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja oglašena krivom i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci", navodi se u saopštenju Višeg suda.

Presudu Višeg suda od 23. decembra 2024. godine potvrdio je Apelacioni sud 6. maja 2025. godine.

Viši sud je saopštio da je Mitrović zahtjev za ponavljanje postupka podnijela 23. juna, tvrdeći da analiza nekadašnjeg vještaka ekonomsko-finansijske struke H. Š., kojeg je privatno angažovala, predstavlja novi dokaz.

Prema navodima iz zahtjeva, ta analiza je ranije dostavljena Apelacionom sudu uz žalbu, ali nije izvedena kao dokaz niti je o njoj raspravljano na glavnom pretresu.

Krivično vijeće Višeg suda, međutim, ocijenilo je da taj nalaz i mišljenje ne predstavljaju novu činjenicu ili novi dokaz zbog kojeg bi pravosnažno okončani postupak mogao biti ponovljen.

"Predmetni nalaz i mišljenje ne predstavlja novu činjenicu niti novi dokaz", saopštio je Viši sud.

Iz tog suda su objasnili da činjenica da analiza nije izvedena kao dokaz na glavnom pretresu sama po sebi ne znači da je riječ o novom dokazu.

"Odlučna okolnost za ocjenu da li se radi o novom dokazu nije samo činjenica da određeni dokazni materijal nije formalno proveden u dokaznom postupku, već da li je isti bio nepoznat sudu i strankama u vrijeme odlučivanja", navodi se u saopštenju Višeg suda.

Sud je ocijenio da je analiza bila poznata Mitrović, da je priložena uz žalbu i da ju je Apelacioni sud sadržajno razmatrao.

"Okolnost da joj u redovnom postupku nije data dokazna vrijednost koju je osuđena očekivala ne može dovesti do njenog pretvaranja u novi dokaz", saopštio je Viši sud, prenose Vijesti.

Viši sud je upozorio da bi drugačije tumačenje omogućilo da svaki stručni materijal koji sud nije prihvatio ili mu nije dao odlučujući značaj naknadno postane osnov za ponavljanje postupka.

"Time bi institut ponavljanja izgubio karakter vanrednog pravnog lijeka i postao sredstvo za ponovno preispitivanje pravilnosti ocjene već izvedenih dokaza", piše u obrazloženju rješenja.

Vijeće je, kako je saopštio Viši sud, posebno cijenilo da analiza H. Š. ne predstavlja dokaz o novoj činjenici koja sudu ranije nije bila poznata, već drugačije stručno mišljenje o dokumentaciji i podacima koji su već razmatrani tokom postupka.

"Sama okolnost da određeno stručno mišljenje daje drugačiji zaključak koji je povoljniji za osuđenu ne znači automatski postojanje razloga za ponavljanje postupka", naveo je Viši sud.

Iz tog suda su dodali da se vanrednim pravnim lijekom ne može zahtijevati ponovno ocjenjivanje pravilnosti i uvjerljivosti dokaza na kojima je pravosnažna presuda zasnovana, javljaju Vijesti.

Viši sud je saopštio i da analiza koju je Mitrović dostavila nije sačinjena kao nalaz i mišljenje vještaka određenog u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

"Predmetni nalaz je sačinjen na zahtjev osuđene, koja je privatno angažovala vještaka, i predstavlja privatno pribavljeno stručno mišljenje", navodi se u saopštenju.

Sud je ocijenio da to mišljenje ne mijenja činjenicu da se zasniva na istoj dokumentaciji i podacima koji su već bili predmet dokaznog postupka i sudske ocjene.

Viši sud je naveo i da tvrdnje kojima Mitrović osporava poreske obračune, metodologiju vještačenja i vrijednost pojedinih dokaza predstavljaju ponavljanje odbrane koja je već bila razmatrana u redovnom postupku.

"Navodi iz zahtjeva predstavljaju, u suštini, ponavljanje odbrane koja je već bila predmet ocjene u redovnom postupku, a ne nove činjenice ili nove dokaze podobne da dovedu do drugačije odluke", saopštio je Viši sud.

Vijeće je zaključilo i da Mitrović nije dostavila nove činjenice ili dokaze koji bi ukazivali na to da nije izvršila neku od radnji obuhvaćenih produženim krivičnim djelom za koje je pravosnažno osuđena, pišu Vijesti.

"Navodi iz zahtjeva ne odnose se na postojanje ili nepostojanje konkretnih radnji osuđene, već na osporavanje načina obračuna poreskih obaveza i na drugačiju interpretaciju već postojećeg dokaznog materijala", zaključio je Viši sud.