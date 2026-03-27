U slučaju Danke Ilić potvrđena je optužnica protiv Dragijevića i Jankovića, a tužilaštvo traži doživotni zatvor za osumnjičene.

Viši sud u Negotinu potvrdio je optužnicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

"Rešenje o potvrđivanju optužnice će danas biti poslato okrivljenima i njihovim braniocima, koji imaju rok od tri dana da izjave žalbe Apelacionom sudu u Nišu", rekli su u Višem sudu u Negotinu.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog djela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donese potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Predložen doživotni zatvor

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo djevojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Tri odgovora na optužnicu za smrt Danke Ilić

Podsjetimo, juče se na drugu godišnjicu njestanka devojčice iz Bora oglasio otac osumnjičenog Dejana Dragijevića za medije.