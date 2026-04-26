Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon pucnjave u Vašingtonu i poručio da Srbija najoštrije osuđuje svaki vid nasilja, naglašavajući da političko nasilje vodi ka dubljim podjelama u društvu.

Izvor: Marko Karović/Leftism X Printscreen

"Najsnažnije osuđujem oružani napad na predsjednika SAD Donalda Trampa i njegovu porodicu. Vijest o pucnjavi primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem jer su predsjednik Tramp i prisutni nepovrijeđeni", naveo je Vučić na mreži X.

Најснажније осуђујем оружани напад на@POTUS@realDonaldTrumpи његову породицу. Вест о пуцњави примио сам са великом забринутошћу, али и олакшањем, јер су@POTUS@realDonaldTrump, друге високе званице и присутни новинари неповређени. Политичко насиље представља кукавичлук у… — Александар Вучић (@predsednikrs)April 26, 2026

On je istakao da je političko nasilje neprihvatljivo u svakom društvu.

"Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podjela", poručio je predsednik Srbije.

Šta se dogodilo u Vašingtonu?

Podsjetimo, incident se dogodio tokom događaja u Vašingtonu, gde je napadač otvorio vatru, ali su bezbjednosne službe brzo reagovale i sprečile teže posledice.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je uhapšen, a zvaničnici su potvrdili da su prisutni, uključujući i visoke zvanice, ostali nepovrijeđeni.