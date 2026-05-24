Uhapšen konobar P.U. (20) zbog sumnje da je pomagao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića. Policija istražuje sve okolnosti zločina.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku.

U pitanju je konobar u restoranu P.U. (20) koji je, kako je utvrđeno u dosadašnjem toku istrage, bio na licu mjesta u vreme izvršenja krivičnog djela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Sumnja se da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u ovom postupku učestvovao u radnjama koje su usmjerene na prikrivanje krivičnog dela Teško ubistvo i učinilaca.

P.U. je po nalogu VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Podsetimo, iza ubistva Aleksandra Nešovića, čije je tijelo pronađeno delimično spaljeno i zabetonirano u buretu kod Inđije, stoji kompleksna mreža od najmanje 10 osumnjičenih lica.

Aleksandar Nešović upucan je 12. maja između 23 časa i ponoći u kamin sali beogradskog restorana "27" na Senjaku. Od tog trenutka, pa sve do pronalaska njegovog tijela u Jarkovcima kod Inđije, usledio je niz pokušaja osumnjičenih da zavaraju tragove.

