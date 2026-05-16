Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje da je povezan sa nestankom Aleksandra Nešovića Baje

Izvor: RTS Oko Youtube printscreen

Veselin Milić određen je pritvor do 30 dana odlukom Viši sud u Beogradu, zbog sumnje da je umiješan u nestanak Aleksandar Nešović, navodnog pripadnika kriminalnog klana Dejan Stojanović.

„Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor uhapšenom načelniku Policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću, koji može trajati najduže 30 dana. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni, ukoliko bi se branio sa slobode, mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog djela, uticati na svjedoke, kao i ponoviti krivično djelo u kratkom vremenskom periodu“, navodi se u saopštenju suda.

Miliću se na teret stavljaju krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Podsjetimo, Milić je uhapšen u petak, 15. maja, nakon čega je smijenjen sa funkcije načelnika Policijske uprave za grad Beograd.

Više uhapšenih zbog nestanka Aleksandra Nešovića

Dan ranije, 14. maja, uhapšeno je ukupno osam osoba zbog sumnje da su povezane sa nestankom Aleksandra Nešovića Baje.

Među uhapšenima su S.V, M.S, N.L. (50), policajci B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47), kao i konobar iz restorana u kojem je Nešović posljednji put viđen. Uhapšena je i D.V, supruga ranije privedenog S.V.

Istog dana kada i Milić uhapšen je i D.S, zbog sumnje da je počinio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.