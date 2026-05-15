Bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić priveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo zbog sumnje da je povezan sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja.

Veselin Milić, bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd, kom je jutros određeno zadržavanje zbog događaja u restoranu na Senjaku iz kog je nestao Aleksandar Nešović zvani Baja, priveden je na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Milić se, kako je ranije saopšteno iz tužilaštva sumnjiči za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela. Posle saslušanja, tužilaštvo će odlučiti da li će sudu predložiti da mu bude određen pritvor ili ne.

Podsjetimo, VJT u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije odredilo je zadržavanje za još osam osoba.

"Uhapšeni su i S. V. i M. S. zbog umnje da su izvršili krivična djela teško ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Takođe, uhapšen je i N.L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viden A.N. zbog sumnje da je izvršio krivična djela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca. Takođe, uhapšen je i konobar u istom restoranu", naveli su iz Tužilaštva.

Takođe, kako je saopšteno, uhapšena su tri policijska službenika zbog sumnje da su izvršili krivična djela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, a u pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47) i oni su prema nezvaničnim informacijama bili angažovani kao obezbeđenje Veselina Milića.

"Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalisticke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su i D.V, suprugu osumnjičenog S.V. Postoje osnovi sumnje da je D.V. donijela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivicno djelo na štetu A.N., za kojim se traga", saopšteno je juče.

Aleksandar Nešović, zvani Baja, podsetimo, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, podsjetimo, nestao je prije tri večeri u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom!

Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem poslednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Posle tog poziva, telefon mu je, kako je navela isključen.

"Tužilaštvo je 13. maja 2026. godine u večernjim časovima obavješteno da je J. M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A. N. Prema njenim saznanjima, A. N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026. godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao s prijateljima. Nakon toga, posle 23 časa, A. N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, u kome se dodaje:

"Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dvije čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon 'ajfon', nepoznatog vlasnika", navelo je Tužilaštvo.

Prikupljanje dokaza u restoranu nastavljeno je i kasno sinoć, pošto su forenzičari NKFC zajedno sa tužiocem pokušavali da otkriju da li u objektu ima tragova krvi koje je neko pokušao da uništi.

Istražitelji, kako je utvrđeno, i dalje tragaju i za Bajom, koji se vodi kao nestao. Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je saopštilo da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za grad Beograd.

