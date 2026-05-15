Tijelo Aleksandra Nešovića Baje, zbog čijeg je nestanka uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić, pronađeno je pored auto-puta kod Šimanovaca, saznaje Danas iz više izvora iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama, Nešovića je iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković zvani Boske u jednom restoranu na Senjaku, gdje je Vuković sjedio u društvu sa Milićem, koji ga je pozvao kako bi pomirio Nešovića i Vukovića nakon njihovog ranijeg sukoba, prenosi N1 Beograd.

Odmah po dolasku Nešovića izbila je svađa, nakon čega je Vuković izvukao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u Nešovića, usmrtivši ga na licu mjesta.

Prema saznanjima iz policije, nakon toga su dvojica od trojice policijskih službenika iz obezbjeđenja Veselina Milića, zajedno sa Vukovićem, iznijeli tijelo iz restorana i ostavili ga pored auto-puta kod Šimanovaca, gdje su ga zapalili, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i snimke sa sigurnosnih kamera.