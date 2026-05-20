Novi detalji istrage ubistva Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku otkrivaju da je teško ranjeni muškarac, prema nezvaničnim informacijama, preminuo nekoliko sati nakon ranjavanja.

Izvor: Kurir//Ilija Ilić/privatna ahriva

Aleksandar Nešović Baja živio je još najmanje tri sata pošto je teško ranjen 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, između 23 časa i ponoći. Da mu je pružena pomoć odmah, odnosno da je transportovan do prve zdravstvene ustanove, postojale su velike šanse da preživi upucavanje.

Ovako, dokazi upućuju na to da je preminuo oko 2.30, 13. maja. Do ovih podataka, kako se nezvanično saznaje, došlo se dosadašnjom analizom dokaza prikupljenih tokom istrage ubistva na Senjaku.

Da li bi Aleksandar Nešović Baja ostao živ, iako je, prema radnoj verziji događaja, pogođen sa dva metka u predjelu stomaka, teško je sada reći.

Jedno je sigurno, osumnjičeni koji su, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, učestvovali u ovom krvavom događaju, nisu pozvali Hitnu pomoć, niti su pokušali da ranjenika prebace do najbliže zdravstvene ustanove.

Nešovića odvezli kod veterinara?!

Kako tvrde "Novosti", navodno su teško ranjenog Nešovića odvezli do izvjesnog veterinara, u kog su imali povjerenje, ali da im je on sugerisao da čovjeka odmah voze u bolnicu, jer su u pitanju minuti, a ne sati.

Oni nisu smjeli da ga voze do bilo kakve zdravstvene ustanove, privatne ordinacije ili ljekara, jer su se bojali da će da ih prijave. U toj paničnoj vožnji, po svemu sudeći, Nešović je preminuo.

Navodno, u isto vrijeme dok je auto sa teškim ranjenikom tumarao po Beogradu i okolini u potrazi za nekim ljekarom koji bi im pomogao, u restoranu su uklanjani krvavi tragovi, kao i predmeti koji su bili u vlasništvu Nešovića - ključevi od auta, mobilni telefon...

Ispred restorana je ostao njegov blindirani "BMW" sa kojim je došao, kako će se ispostaviti, na kobni sastanak.

Više javno tužilaštvo u svojim saopštenjima, pored ostalog, navodi da je Nešovića na ovaj susret pozvao, u to vrijeme, načelnik beogradske policije Veselin Milić i da mu je sugerisao da dođe bez obezbjeđenja.

Navodno, povod je bio pokušaj da izmiri njega i Sašu Vukovića Bosketa, koji se sada tereti da je posle svađe pucao u njega i teško ga ranio.

Za Nešovićevim tijelom, ali i drugim dokazima i tragaju pripadnici MUP-a, ali i Vojske Srbije. Češljao se teren oko Jarkovačkog jezera, kod Inđije, ali i samo jezero.

Rešenjem o sprovođenju istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Saši Vukoviću, bivšem pripadniku MUP Srbije i njegovom najbližem čovjeku iz obezbjeđenja Mariju S. na teret se stavlja teško ubistvo na podmukao način, u saizvršilaštvu.

Posle pucnjave, oni su se, kako se sada nagađa, sa ranjenim Nešovićem uputili u nepoznatom pravcu. U ovom dijelu tužilačkog akta pominje se i Danka V, supruga uhapšenog Saše, koja mu je, kako se navodi, donijela pištolj kojim je zločin počinjen.

Uhapšeni Milić i članovi njegovog obezbjeđenja, inače policijski službenici Boban M, Savo S. i Petko P, sumnjiče se za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu posle krivičnog djela.

Vlasnik restorana Nenad P. se tereti za neprijavljivanje djela i učinioca, a konobar Vuk Š, pored ovoga, sumnjiči se i za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, kao i Dejan S. Ovaj poslednji, prema tvrdnjama VJT, vozio je osumnjičene Sašu V. i Marija S. po Sremu i Mačvi kako bi uklonili tragove.

(Novosti/Mondo)