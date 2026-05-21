Filmsko hapšenje odigralo se na Bulevaru Teuta, prometnoj saobraćajnici koja vodi od grada prema Velikoj plaži, čime je spriječen pokušaj osumnjičenih da pobjegnu preko graničnog prelaza u Albaniju.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Četiri strana državljanina uhapšena su danas u Ulcinju u brzoj i koordinisanoj akciji crnogorske policije, svega nekoliko sati nakon što su, kako se sumnja, u Kotoru izvršili drsku pljačku i otuđili oko 100.000 eura, saznaje Dan.

Kako navode, filmsko hapšenje odigralo se na Bulevaru Teuta, prometnoj saobraćajnici koja vodi od grada prema Velikoj plaži, čime je spriječen pokušaj osumnjičenih da pobjegnu preko graničnog prelaza u Albaniju.

​Prema informacijama sa terena, pljačka u Kotoru prijavljena je danas oko 14 časova. Odmah po dojavi, policija je podignuta na noge, a operativni podaci ubrzo su locirali osumnjičene na teritoriji najjužnije crnogorske opštine, piše Dan.

Svjedoci dramatične akcije na Bulevaru Teuta izjavili su da je policija reagovala munjevito i blokirala put. Prema njihovim izjavama, inspektori su prvo presreli jedno vozilo, a neposredno nakon toga još jedno vozilo podgoričkih registarskih oznaka (PG).

​"Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Policijska vozila su bukvalno blokirala bulevar i opkolila taksi. Policajci su sa dugim cijevima m izvukli unjevito izvukli osumnjičene iz vozila. Izgledalo je kao na filmu, niko nije stigao ni da trepne", izjavio je jedan od ocevidaca, prenosi Dan. Nezvanično pronađeno je i oružje.



​Sumnja se da su četvorica stranih državljana detaljno planirala pljačku u Kotoru, ali su podcijenili brzinu reakcije Uprave policije. Nakon što su uzeli ogroman novčani iznos, podijelili su se u dva vozila kako bi zavarali trag i uputili se prema granici.

​Efikasnom razmjenom informacija između odjeljenja bezbjednosti Kotor, Bar i Ulcinj, bjegunci su locirani prije nego što su uspjeli da napuste teritoriju Crne Gore.

​Sva četvorica osumnjičenih su privedena u stanicu policije, a o svemu je obaviješteno nadležno Tužilaštvo. U toku su dalje kriminalističke aktivnosti, nakon čega će biti poznato više detalja o identitetu uhapšenih, kao i o tome da li je pronađen sav ukradeni novac