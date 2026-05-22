Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković saznao je potencijalne rivale na Rolan Garosu

Francuski teniser Đovani Mpeši Perikar biće rival Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Momak koji ima 22 godine i trenutno je 80. reket svijeta imaće priliku da na omiljenom turniru i omiljenoj podlozi igra protiv žive legende. Iako ne krije da mu je Rafael Nadal idol, mladi Francuz će zasigurno zauvijek pamtiti susret sa najboljim svih vremena - Novakom Đokovićem.

Novak Đoković će imati priliku u Parizu da se bori za 25. grend slem titulu u karijeri. Međutim, žrijeb najboljem svih vremena nije bio naklonjen, a momak koji obožava šljaku biće mu prvi rival u Parizu. Rijetkost za tenisere, ali Đovani Mpeši Perikar visok je 203 centimetra, ali to nije ono po čemu je Francuz poznat. Ubojiti servis je zaštitni znak momka koji je u februaru 2024. bio čak 29. na svijetu.

Uspio je Francuz da osvoji i dvije titule u 2024, slavio je u Lionu i Bazelu, te mu dobri rezultati nisu strani, a istini za volju - imaće prednost domaćeg terena. Mpeši Perikar bilježi i 16 aseva po susretu, što ukazuje na stabilnost u svojim gemovima, kao i agresivnost u igri. Ujedno, Francuz ima vrlo brz servis, pa je tako u protekloj sezoni bio lider na turnirima, pošto je na drugu stranu polja slao lopticu čak 216 kilometara na sat.

Uspio je Đovani Mpeši Perikar da ode korak dalje i u 2025. postavi rekord kada je u pitanju brzina servisa na Vimbldonu, pošto je u meču protiv Tejlora Frica rivalu poslao lopticu brzinom od 246,2 kilometra na sat. Međutim, ono što bi moglo da bude olakšavajuća okolnost za Novaka jeste činjenica da, ako rivalu uspije da vrati silovit servis, ima velike šanse i da mu oduzme poen. Ujedno, zaštitno oružje Francuza na šljaci pomalo gubi na značaju, što bi Novaku mogao da bude još jedan "plus".

Još jedna stavka na koju je tim Novaka Đokovića zasigurno obratio pažnju jeste statistika iz prethodnih mečeva. Đovani Mpeši Perikar ima svega šest pobjeda i 11 poraza u aktuelnoj sezoni, što dovoljno opisuje njegov pad na rang-listi. U Ženevi je poražen već u prvom meču, baš kao i u Majamiju, Indijan Velsu, Dohi, Roterdamu, Monpeljeu i na Australijan openu...

Novak dosad nije imao priliku da odmjeri snage sa mladim igračem, ali kao i kod mnogih rivala najboljeg svih vremena postoji ista zanimljivost. Đovani Mpeši Perikar čak nije ni bio rođen kada je Novak Đoković počeo da se bavi tenisom.

Bilo kako bilo, Srbin je favorit u ovom susretu uprkos domaćem terenu rivala. Ono što predstavlja veći problem jeste nastavak žrijeba: u drugoj rundi rival bi mogao da bude Valentan Rojer, u narednom kolu Žoao Fonseka ili Dino Prižmić, koji je izbacio Novaka iz Rima, potom u četvrtom kolu Aleks de Minor, dok je za polufinale projektovan Aleksander Zverev, a u borbi za pehar Janik Siner.