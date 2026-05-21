Gledali smo "The Mandalorian and Grogu": I ne, ovo nije tipičan Star Wars film, ali nas je jedno kupilo na keca

Nismo mogli da dočekamo premijeru novog filma "The Mandalorian and Grogu", a sada vam, direktno nakon premijere, donosimo prve utiske!

Izvor: printscreen/youtube/ Star Wars

Od trenutka kada sam saznala da se snima Mandalorian film prošlo mi je kroz glavu samo jedno - ili će biti neviđeno zabavan ili će biti "flop" veka.

Srećom, odmah da napomenem na početku, ipak je ovo prvo. Ukoliko ste očekivali tipičan Star Wars film gde se gomila "batica" šibaju lajtsejberima, ovo nije to.

Ali, da ima pucnjave, eksplozija, dobrog fajta, stravičnih stvorenja - apsolutno da!

Što reče neko - da li je bilo potrebno da se snimi ovaj film? Apsolutno ne. Da li mi je drago što jeste - apsolutno da!

Dizni ume da razvodni stvari, to smo svi svesni, i ma koliko da sam zakleti fan Mandaloriana i, beba Jode, pardon, Grogua, činjenica je da je poslednja sezona katastrofalna, a mešanje Lizzo i još nekih nebitnih likova na silu, stvarno mi je na momnte stvaralo muku u stomaku. No, iskreno da vam kažem - da imam keša koliko oni, platila bih šta košta da se makar na sekund pojavim u nekom od SW ostvarenja.

No, da se vratimo na film. Svrstala bih ga u sci-fi akcionu komediju, a Grogu je definitivno "star of the show". Njegove urnebesne scene naterale su čitav bioskop da urla od smeha, a na moju radost dato je i više prostora Anzelancima koji su od "bad baby" došli do "good baby" kada je Grogu u pitanju, ali da vam ne spojlujem!

Ono što me je najviše iznenadilo je što je film na momente spoj Mortal Combat-a i Blade Runner-a, sa fantastičnom muzikom i efektima, kao i atmosferom koja nije tipična kao u Mandalorian svetu.

Dobar "twist" je i onaj oko koga se vrti priča - jer mi je prosto neverovatno da od cele vrste Hatova, nemamo barem jednu dobricu, iako sam vam sad možda malo i otkrila o čemu je reč.

"The Mandalorian and Grogu" se tehnički odvija nakon događaja iz treće sezone "The Mandalorian" i prve sezone "Ahsoka", ali ništa od toga zapravo nije previše važno.

O čemu se radi u filmu?

Mandalorijanac Din Džarin (Pedro Paskal) zajedno sa Groguom sada radi kao lovac na ucenjene glave za novu Republiku. Po naređenjima pukovnice Vord, koju igra Sigorni Viver, oni love razne pristalice Imperije koje se kriju po zabačenim delovima galaksije.

Nakon što "zabrlja" misiju prikupljanja informacija u uvodnoj sceni, Mando dobija zadatak da pronađe misterioznog "komandanta Kojna". Da bi ušao u trag imperijalnom vođi, prvo mora da pronađe i spase Rotu Hata, poslednjeg živog naslednika Džabe.

Dalje vam nećemo otkrivati jer bismo vam direktno spojlovali film, ali je preporuka da bacite pogled. Dobra stvar je što je film namenjen i za porodice, a ono što je mene lično oduševilo je što smo svi na premijeri bili u Mandalorian majicama ili barem nekim SW rekvizitima i aksesoarima, kao i činjenica da je u bioskopu bilo dosta mališana koji su bez treptanja gledali film.

I na kraju, jedan od najmoćnijih trenutaka definitivno je bio kada se čulo Mandovo "This is the way", a u tom trenutku svi smo, kao jedan, odgovorili istim - "This is the way".

Siže priče i ocena

Ako me pitate za ocenu, u poređenju sa "Mandalorian" serijom i drugim ostvarenjima Star Wars univerzuma, to bi bila 6, ali ako bih ga posmatrala kao celinu za sebe - definitivno solidna osmica, možda 8.5, što je dovoljno da mu ipak date šansu. Ja se ne kajem, naprotiv, mislim da bi mi bilo krivo da sam ovo propustila, te navucite omiljenu Mandalorian majicu i pravac bioskop!

A za one koji su propustili trejler, pogledajte u nastavku o čemu se radi: