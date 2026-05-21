Objavljen je zvanično i sastav reprezentacije Njemačke za predstojeći Mundijal, a 26 igrača vrijedi preko milijardu eura.

Njemačka je jedna od reprezentacija koja je objavila spisak od 26 igrača koji će igrati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Poslije objave Julijana Nagelsmana saopšten je i jedan veoma zanimljiv podatak - vrijednost tog tima je oko 1,1 milijardi eura.

Da, dobro ste pročitali. Specijalizovani sajt "Transfermarkt" objavio je vrijednost ekipe i predvode ih dvojica igrača koja vrijede preko 100 miliona. U pitanju su Džamal Musijala (Bajern) koji je procijenjen na 120 miliona eura, iza njega je Florijan Virc (Liverpul) sa 110. Treći po vrijednosti je Aleksandar Pavlović (Bajern) sa 75 miliona. Od odbrambenih igrača najskuplji je Niko Šloterbek (Borusija Dortmund) sa 55 miliona, dok je vrijednost golmana Aleksandera Nibela 12 miliona. Povratnik iz reprezentativne penzije Manuel Nojer, ujedno i prvi golman tima, procijenjen je na četiri miliona eura.

Njemci su sigurno jedan od najskupljih timova na predstojećem Mundijalu. Nalaze se u grupi "E" sa reprezentacijama Obale Slonovače, Ekvadora i Kurasaa. Glavni su favoriti za prolazak grupe.

Ovako izgleda spisak Nagelsmana: