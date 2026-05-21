Serija žestokih napada ukrajinskih bespilotnih letjelica potpuno je paralisala ili drastično smanjila proizvodnju u gotovo svim većim rafinerijama nafte u centralnoj Rusiji, prenose izvori bliski Rojtersu.

Gotovo sve veće rafinerije nafte u centralnoj Rusiji bile su primorane da potpuno obustave ili značajno smanje proizvodnju goriva nakon serije ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama poslednjih dana, pokazuju zvanični podaci i informacije izvora upućenih u situaciju.

Moskva je ranije uvela zabranu izvoza benzina koja je na snazi od aprila do kraja jula, prenosi Rojters. Ukupni godišnji kapacitet rafinerija koje su delimično ili potpuno zaustavile rad premašuje 83 miliona tona, odnosno oko 238.000 tona dnevno.

Prema dostupnim podacima i tvrdnjama anonimnih izvora, riječ je o približno četvrtini ukupnih ruskih rafinerijskih kapaciteta. Te rafinerije zajedno proizvode više od 30 odsto ruskog benzina i oko četvrtine ukupne proizvodnje dizela. Rusko Ministarstvo energetike nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Pojačani udari na energetsku infrastrukturu

Ukrajina je od početka godine udvostručila broj napada na ruske rafinerije, što se može zaključiti iz objava ruskih zvaničnika na društvenim mrežama. Meta napada bili su i naftovodi, kao i skladišta, što je dodatno smanjilo proizvodnju nafte u Rusiji, trećem najvećem svjetskom proizvođaču nakon Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije.

Takvi udari stvaraju dodatni pritisak na ruski budžet, s obzirom na to da prihodi od nafte i gasa čine približno četvrtinu državnih prihoda.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces also confirms strikes on the Kirishi refinery in Leningrad region and VNIIR-Progress in Cheboksary. Kirishi processes 20–21 million tons of oil per year and is one of Russia’s three largest refineries. VNIIR-Progress produces GNSS receivers,…pic.twitter.com/CPKLzqjQ7N — NOELREPORTS (@NOELreports)May 5, 2026

Ključna postrojenja van funkcije

Među pogođenim rafinerijama nalaze se postrojenja u Kiršiju, moskovska rafinerija, kao i rafinerije u Nižnjem Novgorodu na Volgi, Rjazanju i Jaroslavlju.

Jedna od najvećih ruskih rafinerija, ona u Kiršiju, koja ima kapacitet od 20 miliona metričkih tona godišnje, prema tvrdnjama izvora potpuno je zatvorena od 5. maja.

In Russia’s Perm, Orthodox priests carried out a religious procession around the city to “protect it from the scourge” of drone attacks.



On May 12, clergy drove around with the “Permskaya” icon of the Mother of God and blessed the city’s boundaries. The local diocese told…pic.twitter.com/PsZE57Dr11 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE)May 19, 2026

Velika rafinerija NORSI u Nižnjem Novgorodu, čiji godišnji kapacitet iznosi 17 miliona tona, našla se na udaru juče, 20. maja. Još uvijek nije poznato da li je postrojenje uspjelo da zadrži delimičan rad nakon napada.

Molitve u Permu zbog napada dronovima

U Permu su sveštenici Ruske pravoslavne crkve organizovali molitve i litiju sa ciljem, kako je navedeno, zaštite grada od napada bespilotnim letjelicama nakon nedavnih udara na lokalnu naftnu infrastrukturu.

One of the more spectacular videos from the past several days of Ukraine's drone operations in Russia - Ryazan, 5 days ago.pic.twitter.com/mQmetbiUY9 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv)May 18, 2026

List Komsomolskaja pravda prenio je saopštenje eparhije u kojem se navodi da je litija održana 12. maja i da se zaustavljala na "ključnim tačkama" grada. Litiju je predvodio mitropolit Metodije.

"Naš grad je nedavno nekoliko puta bio meta najavljenih napada dronovima. Kako bi nas riješio te pošasti, poglavar Permske mitropolije održao je molitvu", navodi se u saopštenju.

Napadi duboko unutar Rusije

Perm, koji se nalazi više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice, u poslednje vrijeme bio je meta više udara na energetsku infrastrukturu.

Dana 29. aprila pogođena je proizvodno-dispečerska stanica povezana sa sistemom Transnjefta, nakon čega je izbio veliki požar. Već narednog dana napadnuta je i rafinerija Perm u vlasništvu Lukoila.

cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga (tháng 5):



• 20 >5 — Kstovo

• 17 >5 — Moscow

• 15>5 — Ryazan

• 13 tháng 5 — Taman

• 8 >5 — Yaroslavl

• 7 >5 — Perm

• 5>5 — Kirishi

• 4 >5 Samara

• 3 tháng 5 — Primorsk

• 1 5 — Tuapsepic.twitter.com/SLfQcavl4r — KhônG có CônG (@MotLaHai)May 21, 2026

Prema dostupnim informacijama, napadi su poremetili rad postrojenja, dok su pojedine proizvodne jedinice morale biti ugašene. Rojters navodi da su ključne jedinice za primarnu preradu oštećene ili zaustavljene, te da bi popravke mogle da traju nedeljama.

Ukrajinska služba bezbednosti SBU kasnije je potvrdila umiješanost u napade na naftnu infrastrukturu u Permskoj oblasti. Iz SBU-a su poručili da takve operacije smanjuju zalihe goriva za rusku vojsku i primoravaju Moskvu da resurse preusmjerava na sanaciju štete umjesto na vojne aktivnosti.