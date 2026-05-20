Istraga brutalnog ubistva Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku otkrila je niz ključnih dokaza - od mobilnog telefona pronađenog u kontejneru, preko tragova krvi i hirurških rukavica u automobilu kojim je navodno prevezeno tijelo, do snimaka nadzornih kamera.

Ovo je deo dokaza koji su do sada prikupljeni tokom istrage za ubistvo Aleksandra Nešovića zvanog Baja koji je ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku. Iako policija, a od ponedeljka i vojska, intenzivno tragaju za telom žrtve, potraga i dalje nije rezultirala pronalaskom.

Ključni dokazi u ovom slučaju su:

automobil marke "hjunadai", za koji se sumnja da je korišćen za transport tela Aleksandra Nešovića

flaše sa sonom kiselinom

hirurške rukavice

tragovi krvi unutar vozila

vozilo marke "folksvagen" pronađeno u Ljukovu i zaplijenjeno radi veštačenja

tragovi krvi u restoranu

mobilni telefon koji je pripadao Nešoviću pronađen je u kontejneru

dvije ispaljene čaure kalibra 9mm nepoznate marke pištolja

snimci sa nadzornih kamera

analiza baznih stanica koja je otkrila rutu bjekstva

Ubijen u restoranu

Podsjetimo, Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je dovođen u vezu "Kekinom grupom", ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zvanično je saopštilo da se Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenima:

Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se, kako se sumnja, Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "27".

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbjeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, saopšteno je iz tužilaštva, Nešović je primijetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavijestio svog prijatelja.

Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave Saša V, kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića. Pištolj iz kog je pucano obezbijedila je Danka V, koja ga je predala Mariju S, a on ga je potom uručio Saši V. po dolasku u restoran.

Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je napadačima u bjekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevjenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.

Policija je po prijavi izašla na lice mejsta i zatekla stravičan prizor. U restoranu su navodno pronađeni tragovi krvi koje je neko pokušao da ukloni, kao i dvije ispaljene čaure kalibra 9 milimetara. Mobilni telefon, za koji se sumnja da je pripadao Nešoviću, pronađen je u kontejneru preko puta lokala.

"Što mi niste rekli da je ova p***a ovdje?!"

Prema tvrdnjama "Republike", jedna rečenica je bila povod za ubistvo.

"Što mi niste rekli da je ova pi**a ovde?!", navodno je rekao Aleksandar Nešović zvani Baja nakon što je za stolom, u restoranu na Senjaku, ugledao osumnjičenog Sašu V.

Hapšenje i smjena načelnika beogradske policije Veselina Milića

U petak, 15. maja uhapšen je načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić. Miliću je određen pritvor, kao i ostalima koji su uhapšeni u ovoj akciji.

Milić je iznio svoju odbranu pred VJT-om, a zatražen je pritvor kako ne bi uticao na svjedoke i zbog sumnje da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.

Saslušan i bivši načelnik UKP

Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje. Nemanja Đuran navodno nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva. Đuran je nakon informativnog razgovora pušten.

Vojska se uključila u potragu

Dragan Vasiljević, direktor policije, rekao je da su se u potragu za tijelom Aleksandra Nešovića ubijenog 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i Srpske žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je rekao, u prethodnim danima pronađeno "dosta novih materijalnih tragova, dokaza".

"Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke Hjundai, za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi, i tako dalje, i tako dalje. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize", kazao je Vasiljević.

Putinci - pronađen auto kojim je transportovano tijelo

U subotu, 16. maja, četiri dana nakon ubistva, jake policijske snage primijećene su u Putincima. Kako je utvrđeno, tamo je pronađen automobil marke "hjundai" koji je korišćen za transport tijela ubijenog Nešovića. Automobil je prevezen za Beograd uz policijsku pratnju.

Policija je, tokom pretresa vozila, pronašla predmete za koje se vjeruje da su korišćeni u prikrivanju zločina poput flaša sa sonom kiselinom, hirurških rukavica. Unutar vozila primećeni su i tragovi krvi.

Potraga u Ljukovu i Jarkovcima

Ubrzo se potraga proširila i na okolna sela - Ljukovo i Jarkovce. U Ljukovu je pronađeno vozilo marke "folksvagen" koji je policija zaplijenila. Vozilo je zatečeno na parkingu i inspektori, ali i forenzičari, vršili su pregled vozila.

Jake policijske snage su u Jarkovcima primijećene već dva dana za redom. Juče se u potragu uključila i vojska. Dok vojnici i policajci pretražuju okolinu Jarkovačkog jezera, nepristupačan teren, ronioci pretražuju jezero.

Imovina vredna 2,5 miliona eura

Kako smo pisali, osumnjičena Danka se na društvenim mrežama nerijetko hvalila luksuznim putovanjima, ali i luksuznim poklonima koji je, kako je napisala, dobila od supruga, osumnjičenog Saše Vukovića.

Kako je tvrdio "Kurir" pozivajući se na saznanja "dobro obaviještenog izvora", Vuković je u periodu od 2014-2025 godine kupovao stanove i apartmane na Kopaoniku, ukupne vrednosti oko 2.500.000 eura, dok je u istom periodu, prodavao duo nepokretnosti za iznos od 750.000 eura.

Navodno, ovaj bračni par živi u luksuznoj vili na svega 400 metara od restorana u kojem se dogodilo ubistvo.

Pokrenuta istraga

Više javno tužilaštvo je saopštilo 18. maja da je uputilo zahtjev Jedinici za finansijske istrage Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenog Saše Vukovića stiču elementi krivičnog djela Pranje novca.

"Na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dijela naloženo je da se za Sašu V. i članove njegove porodice i sa njima povezanim licima prikupe dokazi od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Poreske uprave, Republičkog geodetskog zavoda, javnih preduzeća, Agencije za privredne registre i Centralnog registra za hartije od vrijednosti, Narodne banke Srbije i Uprave carina pribave dokazi o imovini i prihodima, nepokretnostima, vozilima koja su u njihovom vlasništvu i drugo", navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

(Blic/Mondo)