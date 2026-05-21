Pripadnik SAJ-a uhapsio je M.D. (24) nakon što je na Novom Beogradu ranio vlasnika restorana G.S. Sumnja se da ga je unajmio "vračarski klan" za 100.000 eura kako bi izvršio likvidaciju.

Izvor: Kurir/Marko Karović/MONDO/Stefan Stojanović

Mladić M. D. (24) koji se sumnjiči da je danas u restoranu ranio vlasnika G.S. angažovan je od strane tzv "vračarskog klana". On je vrlo brzo nakon pucnjave uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

U poznatom beogradskom restoranu na Novom Beogradu došlo je do pucnjave kada je ranjen vlasnik lokala G. S.. Kako se saznaje, pripadnik SAJ koji se zatekao na licu mjesta odmah je savladao napadača.

"Napadač je ispalio 4 hica, a najvjerovatnije su 2 pogodila vlasnika restorana. Napadač se odmah nakon pucnjave dao u bijeg, a pripadnik SAJ uočivši kod pomenutog pištolj kreće za njim. Savladao ga je i stavio pod kontrolu, bez upotrebe oružja", kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Kako se nezvanično saznaje, mladić M. D. (24) koji je uhapšen jer je danas u restoranu ranio vlasnika G.S. angažovan je od strane tzv "vračarskog klana".

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je "Informer" došao, "vračarski klan" je za M.D. (24) iznajmio stan u blizini restorana na Novom Beogradu i njemu je obećano 100.000 eura ako ubije vlasnika.

"Oni su njemu obećali da će mu dati 100.000 eura ako "oladi" G.S.", govori dobro obaviješten izvor "Informera".

