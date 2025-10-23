Obojicu su, prema sumnjama crnogorskih i srpskih istražitelja, na mjesto ubistva namamile "krtice", odnosno osobe koje su se predstavljale kao odane "škaljarskom klanu"

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Braća sa Cetinja Andrija (36) i Filip Ivanović (34) ubijeni su na identičan način, stariji u prijestonici Crne Gore, a mlađi u glavnom gradu Srbije.

Obojicu su, prema sumnjama crnogorskih i srpskih istražitelja, na mjesto ubistva namamile "krtice", odnosno osobe koje su se predstavljale kao odane "škaljarskom klanu", kojem su, prema policijskim evidencijama, bila bliska i ubijena braća Ivanović. Na dogovorena mjesta stigli su, kako se sumnja, na poziv osobe koja je potajno radila za "kavčane". Andrija Ivanović ubijen je 24. septembra u cetinjskom selu Ugnji, a njegov mlađi brat 16. oktobra u Beogradu na vodi. Sa Andrijom je ubijen i njegov drug Stefan Belada, koji se ranije zvao Milo. Njihova beživotna tijela pronađena su u automobilu, pored makadamskog puta u mjestu Ugnji.

Prilikom obje likvidacije, zaključeno je već u prvim satima istrage, navodni "škaljarci" su na prevaru namamljeni u zamku. Crnogorska policija saopštila je da je uhapsila osumnjičenog za pomaganje u ubistvu Ivanovića i Belade, a nekoliko dana kasnije i da je identifikovan navodni saučesnik za kojim se traga. Njihov identitet, odnosno inicijale, nijesu saopštavali. S druge strane, u Beogradu je odmah uhapšen osumnjičeni koji se tereti da je direktni počinilac ubistva Filipa Ivanovića. Riječ je o Đorđu Z. (21), a ubrzo za njim lisice na ruke stavljene su i njegovom pomagaču. Nakon toga, Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu, saopštilo je da se sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mjesto izvršenja ubistva, odnosno da Ivanovića ubije kada se on najmanje nada.

" Isplanirao je da izvrši krivično djelo kada se oštećeni najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa. Đorđe Z. je oko 19 sati taksijem došao na adresu u Višegradskoj ulici u stan koji je preko maloljetne osobe iznajmio osumnjičeni za pomaganje, Marko P. Oko 23 sata Đorđe Z. odvezao se taksijem do Hercegovačke ulice gdje se sastao sa ubijenim i predao mu dva kofera koja je ponio sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni" saopšteno je posle saslušanja osumnjičenih iz tužilaštva., piše Dan.

Detalje istrage o ubistvu Andrije Ivanovića i Stefana Belade crnogorska policija i Više državno tužilaštvo u Podgorici drže u strogoj tajnosti. Nakon hapšenja osumnjičenog za pomaganje u ubistvu nijesu saopštili ni njegove inicijale. "Dan" je ubrzo saznao da je u pitanju Podgoričanin Predrag Mirotić, koji se u policijskim evidencijama vodi kao osoba bliska "kavačkom klanu". On je poznat po izvršenju drugih krivičnih djela, a samo dan prije nego što je uhapšen zbog sumnje da je pomagao osumnjičenima za dvostruko ubistvo u selu Ugnji, on je u Osnovnom sudu u Podgorici nepravosnažnom presudom oslobođen krivice u predmetu "Tunel". Naime, teretio se da je bio dio grupe koja je obila depo Višeg suda u Podgorici do kojeg su prokopali prolaz iz obližnje zgrade. Sud je oslobodio sve optužene uz obrazloženje da nema dokaza da su počinili krivično djelo koje im se optužnicom stavlja na teret.

U trenutku kada je Cetinjanin preuzeo kofere i krenuo da ide, ubica je iz pištolja ispalio više hitaca u njega i pokušao da pobjegne. Policija ga je uhapsila maltene na licu mjesta. Pored tijela Ivanovića, prema pisanju srpskih medija, pronađeni su i koferi sa njegovim ličnim stvarima. Prilikom uviđaja, inspektori beogradske policije kod njega su pronašli i lažna slovenačka dokumenta.

Filipa Ivanovića su potraživale crnogorska i srpska policija zbog sumnje da je učestvovao u tri ubistva. Početkom decembra prošle godine on je pobjegao iz kućnog pritvora u Beogradu kada je pokidao nanogicu. Očigledno se od tada sve vrijeme skrivao u glavnom gradu Srbije, gdje su ga ubice pronašle prije tamošnje policije, prenosi Dan.