Filip Ivanović (33) ubijen je u Beogradu, dvadesetak dana nakon likvidacije brata Andrije na Cetinju. Najmlađi brat Ilija ranije je osuđen u Španiji zbog šverca kokaina, u slučaju u kojem je uhapšen i vođa „Pink pantera“ Predrag Vujošević.

Izvor: Youtube/printscreen/MUP Republike Srbije/Uprava policije Crne Gore

Cetinjanin Filip Ivanović (33) ubijen je u četvrtak uveče u Beogradu, svega 20 dana nakon što je njegov brat Andrija Ivanović (36) likvidiran na Cetinju. Prema navodima crnogorskih medija, treći, najmlađi brat Ilija (25) osuđen je 2022. u Španiji na šest godina i četiri mjeseca zatvora zbog šverca 408 kilograma kokaina.

Ilija Ivanović je, zajedno s Predragom Vujoševićem, poznatim kao vođa kriminalne grupe „Pink panteri“, uhapšen u akciji španske policije 2021. godine. Osim zatvorskih kazni, osuđenima je naloženo da plate i novčanu kaznu od 15 miliona eura. Sumnja se da su članovi „škaljarskog klana“ bili uključeni u organizaciju krijumčarenja na Kanarskim ostrvima.

Izvor: Print screen

Vujošević, koji je kaznu služio s Ilijom Ivanovićem, ranjen je u avgustu ove godine u Barseloni, kada je na njega pucao nepoznati napadač. Preživio je atentat i bio hospitalizovan. Nije poznato da li je Ilija Ivanović u međuvremenu izašao iz zatvora niti gdje se trenutno nalazi.

Ova likvidacija dolazi nakon smrti Filipa Kneževića, visokorangiranog pripadnika „kavačkog klana“, koji je ubijen u Barseloni 15. jula. Istraga ukazuje da bi njegovo ubistvo moglo biti povod za novi talas nasilja u višegodišnjem sukobu kotorskih kriminalnih grupa, koji traje od 2014. godine i dosad je odnio više od 80 života.