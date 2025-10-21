Pored tijela ubijenog Ivanovića pronađena su dva kofera.

"Škaljarca" Filipa Ivanovića (33), koji je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra, dok se skrivao jer je za njim bila raspisana potjernica, prema sumnjama istražitelja, namjestila je krtica u tom klanu, koja mu je poslala dva kofera, ali i Đorđa Z., koji je priznao da ga je likvidirao.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, pored tijela ubijenog Ivanovića pronađena su dva kofera. Kako se nezvanično saznaje, u njima su se nalazile lične stvari, uglavnom garderoba, ubijenog, koji se prema operativnim podacima dovodio u vezu sa škaljarskim klanom.

Nije se nadao

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu saopštilo je ranije da se sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mjesto izvršenja ubistva, odnosno da Ivanovića ubije kada se on najmanje nada.

"Isplanirao je da izvrši krivično djelo kada se oštećeni najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa. Đorđe Z. je oko 19 sati taksijem došao na adresu u Višegradskoj ulici u stan koji je preko maloljetne osobe iznajmio osumnjičeni za pomaganje, Marko P. Oko 23 sata Đorđe Z. odvezao se taksijem do Hercegovačke ulice gdje se sastao sa ubijenim i predao mu dva kofera koja je ponio sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni", saopšteno je posle saslušanja osumnjičenih iz tužilaštva.

U trenutku kada je ubijeni Ivanović preuzeo kofere i krenuo da se udaljava, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više hitaca u njega i pokušao da pobjegne. Policija ga je uhapsila praktično na licu mjesta, a pored tijela "škaljarca" pronađeni su i koferi sa ličnim stvarima.

Bio na sahrani brata: Maskiran samo kačketom Filip Ivanović, prema tvrdnjama mještana Cetinja, prisustvovao je sahrani ubijenog brata Andrije iako je u to vrijeme bio u bjekstvu. Kako navode, svi su bili iznenađeni kada su ga vidjeli. "Nije bio u kapeli sa porodicom, već u masi. Čak nije bio ni puno maskiran, imao je samo kačket na glavi, ali su ga prisutni prepoznali", tvrdi jedan izvor blizak slučaju.

U trenutku kada je ubijen, Ivanović je prema nezvaničnim informacijama kod sebe imao falsifikovana slovenačka dokumenta, pošto su za njim Srbija kao i Crna Gora raspisale Interpolove potjernice zbog sumnje da je učestvovao u tri ubistva. On je, podsjetimo, bio u kućnom pritvoru u Srbiji do decembra prošle godine, kada je pokidao nanogicu i pobjegao.

Podsjetimo, stariji brat Filipa Ivanovića, Andrija Ivanović (36), ubijen je na Cetinju 29. septembra zajedno sa Stefanom Beladom, i istražitelji su sumnjali da je i njih dvojicu namjestila krtica koja ih je namamila da dođu na mjesto pored puta Cetinje - Budva. Tijela Andrije Ivanovića i Belade, podsjetimo, pronađena su u automobilu.

Crnogorski istražitelji, navodno, posumnjali su odmah da su "škaljarci" namamljeni u mjesto Ugnji, a potom likvidirani i zbog toga je jedan od ključnih dokaza bila analiza njihovih telefona, kako bi se utvrdili s kim su bili u kontaktu prije nego što su ubijeni.

Ista osoba namila obojicu?

"Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mjesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, najvjerovatnije je obračun klanova i ne isključuje se mogućnost da je naručilac isti. Sve ukazuje da je braću namjestila ista osoba, jer iako je osumnnjičeni za ubistvo Đorđe Z. priznao da je ubio 'škaljarca' u Beogradu i kratko u svoju odbranu rekao "da nije više mogao da trpi njegovo maltretiranje", sumnja se da je neko u koga je Ivanović imao povjerenja otkrio ubicama njegovu lokaciju", kaže izvor blizak slučaju.

Na to ukazuje, kako navodi, da je garderobu pronađenu u koferima, bjeguncu u Beograd sigurno poslala bliska osoba.

"Neko ko je znao gdje se Ivanović nalazi, prema jednom pravcu istrage, mogao je da organizuje ovakav zločin. A činjenica da je i njegov rođeni brat namamljen i ubijen prije mjesec dana, ukazuje na zaključak da je možda riječ o istoj osobi", otkriva izvor.