Nestanak Aleksandra Nešovića prerastao je u veliku policijsku istragu nakon što su u restoranu na Senjaku pronađeni krvavi tragovi i čaure.Zbog sumnje na teško ubistvo uhapšeno je više osoba, među njima i troje policajaca, dok potraga za tijelom nestalog muškarca traje.

Izvor: Kurir/privatna ahriva/Damir Dervišagić

Aleksandar Nešović, čiji je nestanak nevjenčana supruga prijavila sinoć, pošto se od utorka u 23 sata nije javljao, poslednji put je viđen u restoranu "27" na Senjaku, saznaje Kurir.

Poslednji poziv, kako je navela supruga, uputio joj je upravo iz ovog restorana na Senjaku u kom se sastao s prijateljima.

Nakon toga, posle 23 sata prestao je da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen.

"Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je po prijavi nestanka o kojoj je obavješteno od strane Uprave kriminalističke policije, u 21:30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF kojom prilikom su pronađene dvije čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao" saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Pogledajte 00:15 Privođenje policajca zbog nestanka Aleksandra Nešovića Izvor: MUP VJT Izvor: MUP VJT

Uviđaj je nastavljen i tokom današenjeg dana, kojom prilikom je u kontejneru preko puta lokala pronađen mobilni telefon marke "Iphone", nepoznatog vlasnika.

Po nalogu VJT u Beogradu uhapšena su dva lica S.V. i M.S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti.

Iza rešetaka se našla i D.V, supruga osumnjičenog S.V, jer se sumnja da je D.V. donijela iz "šteka" pištolj kojim je S.V. izvršio krivično djelo.

Takođe, uhapšena su i tri policijska službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca. U pitanju su B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47).

" Sumnja se da je Aleksandar Nešović ubijen, ali njegovo tijelo još uvijek nije pronađeno " potvrdio je izvor Kurira navodeći da za sada svi dokazi upućuju ma to da je restoran bio mesto zločina.

Iz VJT u Beogradu je takodje saopšteno da u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavljaju da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za nestalom osobom.

Uzbuna u Beogradu zbog nestalog člana Kekine grupe: Vođa najsurovijeg klana ima jeziv uslov za pristup u bandu

(Kurir/MONDO)