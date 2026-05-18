Izdata su naređenja za brojna dopunska vještačenja, ali i za druge radnje kojim bi tužilac opravdao optužbu da je Aco Đukanović u kući u nikšićkom naselju Rastoci držao veću količinu ilegalnog naoružanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću prikuplja dokaze kako bi dopunili optužnicu protiv biznismena Aca Đukanovića, brata bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, piše Dan.

Izdata su naređenja za brojna dopunska vještačenja, ali i za druge radnje kojim bi tužilac opravdao optužbu da je Aco Đukanović u kući u nikšićkom naselju Rastoci držao veću količinu ilegalnog naoružanja.

,,Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću postupa po rješenju na koje se odnose vaša pitanja, a pribaviće i druge dokaze neophodne za donošenje odluke. U cilju zaštite interesa istrage, ne možemo dati više informacija", saopšteno je "Danu" iz nikšićkog ODT-a.

Osnovni sud u Nikšiću vratio je optužnicu protiv Đukanovića na dopunu tužilaštvu krajem aprila. U saopštenju suda tada je navedeno da je potrebno da državni tužilac donese naredbu o dopunskom balističkom vještačenju u Forenzičkom centru u Danilovgradu, koji će se izjasniti da li 408 komada municije po kalibru odgovara oružju čije se neovlašćeno držanje okrivljenom stavlja na teret, kao i pištoljima za koje ima izdat oružni list, piše Dan.

,,Tužilaštvo treba da od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pribavi podatke i dokumentaciju o tome da li je okrivljenom A.Đ. izdata potvrda ili drugi akt u vezi sa revolverom marke Smith&Wesson, model 686, kalibra 357 magnum, fabričkog broja 744, i, ukoliko jeste, dostavi primjerak tog akta i podatke o pravnom osnovu sticanja i držanja navedenog oružja", naveli su u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su saopštili da tužilaštvo treba od MUP-a da pribavi i podatke i dokumentaciju o tome da li je pokojni R.Đ. bio evidentiran kao vlasnik vatrenog oružja, odnosno da li su mu bili izdati oružni listovi, i, ukoliko jesu, za koju vrstu, marku, model, kalibar i fabrički broj oružja, kao i period važenja tih dozvola.

,,Potrebno je da od MUP-a pribavi podatke i dokumentaciju o oružju, municiji i drugim sredstvima kojima su bili zaduženi službenici nekadašnje Službe državne bezbjednosti MUP-a Republike Crne Gore, angažovani na poslovima bezbjednosne zaštite M.Đ., u vrijeme njegovog boravka u Nikšiću, odnosno da li uopšte ima podataka da su službenici MUP-a, tj. nekadašnje SDB MUP RCG, koristili municiju koja se okrivljenom stavlja na teret", naložili su tužilaštvu iz suda, piše Dan.

Državni tužilac, kako su dalje naveli, treba da od Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) pribavi podatke i dokumentaciju o oružju, municiji i drugim sredstvima kojima su bili zaduženi službenici angažovani na poslovima bezbjednosne zaštite Mila Đukanovića.

Brat bivšeg predsjednika i premijera države uhapšen je 28. februara, nakon pretresa njegove kuće u Rastocima u Nikšiću, gdje je pronađeno oružje. Prije toga je pretresan i njegov stan u Podgorici koji se nalazi u zgradi gdje je i poslovnica Prve banke, čiji je on suvlasnik. Na slobodi se našao kada je sud prihvatio predlog za jemstvo kojim je ponudio nekretnine i novac kako bi mu bilo omogućeno da se brani sa slobode. Vrijednost jemstva je oko pet miliona eura.