Podgoričanin Kosta Obradović (34) uhapšen je zbog sumnje da je pijan automobilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao V. P. (57).

Taj pedesetsedmogodišnjak stradao je u subotu ujutro, oko 6.50 sati, u udesu u podgoričkoj Moskovskoj ulici, pišu Vijesti.

Iz Uprave policije "Vijestima" je odgovoreno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, nakon preduzetih službenih mjera i radnji, u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode Obradovića.

"Zbog sumnje da je počinilo krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, na štetu lica V.P., koje je tom prilikom smrtno stradalo od posljedica zadobijenih povreda", kazali su iz Uprave policije.

Iz te institucije potvrdili su listu da je Obradović u alkoholisanom stanju izazvao udes.

"Do saobraćajne nezgode je, kako se sumnja, došlo u Moskovskoj ulici u Podgorici, u ranim jutarnjim časovima, gdje je došlo do kontakta između vozila marke 'škoda', podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao M. L. (40), i vozila marke 'BMW', takođe podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao K. O. (34), pri čemu se sumnja da je vozač vozila 'BMW' prilikom ulaska u raskrsnicu prošao na znak crvenog svjetla na semaforu, nakon čega je došlo do kontakta sa taksi vozilom marke 'škoda'", kazali su iz UP.

Pojasnili su i da je urađen uviđaj na licu mjesta nakon što im je prijavljen udes.

"A po nalogu nadležnog državnog tužioca naloženo je preduzimanje daljih mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti nastanka saobraćajne nezgode. Takođe, sprovedenim alkotestiranjem kod vozača K. O. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,4 g/kg", naveli su.

Iz te bezbjednosne institucije dodali su da se u trenutku nesreće u "škodi", na mjestu suvozača, nalazio V. P. koji je usljed zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Osumnjičeni Obradović juče je priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.