U Beogradu, na Senjaku spriječena je likvidacija, kako se sumnja, čovjeka bliskog Dejanu Stojanoviću, koji je 2006. otišao iz zemlje, ali njegov uticaj u podzemlju, čini se, nije oslabio.

Ime Dejana Stojanovića Keke, koji je označen kao vođa novobeogradske kriminalne grupe, već više od dvije decenije izaziva strah u podzemlju, a iako je on godinama "ispod radara", ljudi koji se dovode u vezu sa njim nalaze se na nišanu.

Tako je prekjuče u jednom restoranu na Senjaku spriječena likvidacija, a kako se sumnja, potencijala meta bio je Aleksandar Nešović Baja, koji važi za "Kekinog čoveka". Zbog sumnje da je planirao da ubije, uhapšen je državljanin Švedske koji je u restoran upao maskiran u dostavljača hrane, a lisice na ruke stavljene su i njegovoj saučesnici, državljanki Južnoafričke Republike, koja ga je čekala na motoru.

"Evidentno je da je riječ o plaćenicima i da ih je neko poslao. Ali, 'dostavljač' se nije snašao. Pošto je ušao u lokal, počeo je da zagleda ljude, odmah je upao u oči i zbog toga što u taj restoran, inače, ne dolaze dostavljači. Likvidacija je spriječena, osumnjičeni su uhapšeni, a nađen je i pištolj sa metkom u cijevi", podsjeća izvor i dodaje da je u resoranu pored Baje bio i biznismen Žarko V.

"Istraga je u toku, utvrđuje se ko je tačno bio meta, kao i po čijem nalogu su radili uhapšeni muškarac i žena", kaže izvor.

Aleksandar Nešović Baja se svojevremeno dovodio u vezu sa Kekom i on nije prvi njegov saradnik koji se našao na nišanu. Otkad je Keka van zemlje, u kriminalnim obračunima likvidirano je najmanje šestoro njemu bliskih ljudi, a policija je u više navrata hapsila one koji su devedesetih i dvehiljaditih pripadali Kekinom gangu.

"Stojanović je iz Srbije otišao 2006. Vezivan je za brojna krivična djela, pa i najteža, ali je Srbija raspisala potjernicu za njim zbog teške krađe. Ta potjernica je u međuvremeni i zastarjela. Jurili su ga i van granica Srbije, jer se sumnjalo da organizuje prebacivanje velikih količina kokaina i da snabdijeva tržište zapadne Evrope. U Sao Paulu je bio i optužen za međunarodni šverc droge kao pripadnik grupe Gorana Nešića Cige. Ubrzo je za njim raspisana i Interpolova potjernica, ali ju je brazilski sud 2013. ukinuo, jer nije bilo dovoljno dokaza", podsjeća izvor:

Gdje se nalazi Stojanović, vođa kriminalne grupe koja je važila za jednu od najsurovijih, nije poznato, a spekuliše se da je na teritoriji Južne Amerike. Ipak, s obzirom na to da se njegovo ime i dalje pominje u podzemlju, nema sumnje da je on svakako prisutan na mafijaškoj sceni. Iako fizički nije u zemlji, čini se da njegov uticaj nikada nije oslabio.

Izvor kaže i da je vrlo izvjesno da su se kriminalci, koji su devedeseth i dvehiljaditih bili označeni kao pripadnici novobeogradske krimi-grupe, sada priklonili drugoj mafijaškoj organizaciji.

"Nije neobično da u podzemlju dolazi do pregrupisavanja, promjene 'dresa' ili strane. Tako se neki pripadnici krimi-grupa stope sa trenutno moćnijom grupom ili sklope saradnju", objašnjava sagovornik.