Oglasilo se tužilaštvo o slučaju nestanka Aleksandra Nešovića.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična djela u vezi sa krivičnim djelom Teško ubistvo izvršeno na štetu A.N, za kojim se i dalje traga.

Naredbom o sprovođenju istrage Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Devetoro osumnjičenih su danas saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Veselin M. saslušan je juče i tom prilikom iznio svoju odbranu, nakon čega mu je na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Nakon današnjih saslušanja tužilaštvo je takođe sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložio da svim osumnjičenima odredi pritvor.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu „27“ Saša V. i Mario S. kao saizvršioci lišili života na podmukao način oštećenog A.N.

Najpre je oštećenog A.N. telefonom pozvao Veselin M. koji je, kako se sumnja bio u društvu Saša V. i Maria S. i predložio mu da dođe u navedeni restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dođe u pratnji svog obezbeđenja.

Oštećeni je po dolasku ispred restorana i uočavanju vozila koja koriste osumnjičeni, prvobitno odlučio da napusti mjesto događaja, bez ulaska u restoran, obavestivši o tome svog prijatelja V.B, ali se nakon poziva Saše V, sa kojim je od ranije u sukobu, nakon desetak minuta vratio, ušao u navedeni restoran, te sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom M.

Nakon rasprave Saša V. je, kako se sumnja iz pištolja NN marke ispalio nekoliko hitaca u pravcu A.N, koga je lišio života i tom opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za život i tijelo gostiju koji su se nalazili u restoranu, a koji pištolj je prethodno donijela Danka V, neovlašćeno ga noseći bez dozvole nadležnog organa i predala ga Mariu S, a on Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon toga je Dejan S. pomogao Saši V. i Mariu S. posle izvršenog krivičnog djela tako što ih je odvezao najpre na područje grada Šapca, a nakon toga do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Pregledom njegovog vozila pronađena je putna isprava na ime Saše V, jedna putna isprava BiH na ime Saše V, novac u iznosu od 10.000 evra, putna isprava i lična karta na ime Mario S, kao i vozačka dozvola i saobraćajna dozvola za vozilo marke „Audi Q8“ izdata na isto ime.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Podsjetimo, od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović Baja poslednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu, policija je otkrila tragove krvi i dve čaure kalibra devet milimetara. Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.